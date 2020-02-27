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  4. Regaip Kandili iftar saati kaçta? İl İl Regaip Kandili 2020 imsakiyesi

Regaip Kandili iftar saati kaçta? İl İl Regaip Kandili 2020 imsakiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 11:15 | Son Güncelleme

Hicri takvime göre hayırlı üç aylar başladı ve Regaip Kandili zamanı geldi. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan ve üç aylar olarak adlandırılan bu mübarek zaman diliminin ilk önemli günü olan Regaip Kandili bu akşam idrak ediliyor. Peki Regaip Kandili’nde nafile orucu tutanlar saat kaçta iftar yapacaklar?... İşte Regaip Kandili iftar vakti...

Regaip Kandili iftar saati kaçta? İl İl Regaip Kandili 2020 imsakiyesi

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek üç aylar başladı. Üç ayların başlangıcının hatırlatıcılarından olan Regaip Kandili de bu gece ibadetler ile idrak edilecek. Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetlere ek olarak bugünü oruç tutarak değerlendirenler akşam iftar da açacaklar. Peki Regaip Kandili iftar vakti saat kaçta?... İşte Regaip Kandili için il il İmsakiye...

REGAİP KANDİLİ İFTAR SAATİ KAÇ?

Adana: 18.37
Adıyaman: 18.24
Afyon: 18.54
Ağrı: 18.03
Aksaray: 18.41
Amasya: 18.31
Ankara: 18.44
Antalya: 18.55
Ardahan: 18.03
Artvin: 18.07
Aydın: 19.06
Balıkesir: 19.04
Bartın: 18.44
Batman: 18.13
Bayburt: 18.14
Bilecik: 18.55
Bingöl: 18.14
Bitlis: 18.08
Bolu: 18.48
Burdur: 18.56
Bursa: 18.59
Çanakkale: 19.09
Çankırı: 18.40
Çorum: 18.35
Denizli: 19.01
Diyarbakır: 18.16
Düzce: 18.50
Edirne: 19.07
Elazığ: 18.20
Erzincan: 18.17
Erzurum: 18.10
Eskişehir: 18.53
Gaziantep: 18.28
Giresun: 18.21
Gümüşhane: 18.17
Hakkari: 18.02
Hatay: 18.34
Iğdır: 17.59
Isparta: 18.55
İstanbul: 18.58
İzmir: 19.08
Kahramanmaraş: 18.30
Karabük: 18.43
Karaman: 18.45
Kars: 18.02
Kastamonu: 18.39
Kayseri: 18.34
Kilis: 18.30
Kırıkkale: 18.41
Kırklareli: 19.05
Kırşehir: 18.39
Kocaeli: 18.55
Konya: 18.47
Kütahya: 18.56
Malatya: 18.23
Manisa: 19.07
Mardin: 18.15
Mersin: 18.40
Muğla: 19.04
Muş: 18.10
Nevşehir: 18.38
Niğde: 18.38
Ordu: 18.23
Osmaniye: 18.33
Rize: 18.12
Sakarya: 18.53
Samsun: 18.29
Şanlıurfa: 18.23
Siirt: 18.09
Sinop: 18.32
Şırnak: 18.08
Sivas: 18.27
Tekirdağ: 19.04
Tokat: 18.29
Trabzon: 18.15
Tunceli: 18.18
Uşak: 18.59
Van: 18.03
Yalova: 18.57
Yozgat: 18.36
Zonguldak: 18.47

Regaip Kandili mesajları 2020: Kısa, uzun ve resimli mesajlarRegaip Kandili mesajları 2020: Kısa, uzun ve resimli mesajlar

NAFİLE ORUÇ NEDİR?

Peygamber Efendimizin Ramazan ayının dışında tutmuş olduğu oruçlar vardır. Bu oruçlar genel anlamıyla nâfile oruçlardır. Yani farz olmayan oruçlardır. Nafile ibadetlere, sünnet, müstehap ve mendup da denir.

Esas olarak nafile ibadetler, yapıldığı zaman sevap kazanılan, yapılmadığı zaman da bir cezası gerekmeyen şeylerdir.

Yoksa nafile Türkçede kullanıldığı gibi “gereksiz, faydasız, boş şeyler” anlamında davranışlar değildir.

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem, bu anlamda yıl içinde belli aylarda ve günlerde nafile oruçlar tutmuş, tutulmasını tavsiye etmiş, fazilet ve sevabından söz etmiştir. Sahabiler de Resulullah’tan gördükleri biçimde bu oruçları tutmuşlardır. Efendimizin bizzat uygulamaları olduğu ile alakalı pek çok rivayet mevcuttur:

  • Muharrem ayının 9 ve 10. veya 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Bu oruca Aşûra Orucu denir.

  • Her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günü tutulan oruçlar menduptur. Bu günlere eyyâm-ı bîz denir.

  • Her haftanın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmak sünnettir. (Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36, 70; İbn Mace, Sıyam, 42)

Ramazanı tâkib eden Şevval ayında altı gün oruç tutmak da menduptur.

"Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı gün katarsa, bütün seneyi (sevabca) oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyâm: 204; Tirmizî, Savm: 53; Ebu Dâvud, Savm: 58)

Yukarıda sayılan vakitler dışında, kerahet olmayan günlerde oruç tutmak ise nâfiledir. Nafilenin mânası, farz ve vâcibden ayrı olarak, hiçbir dinî mükellefiyet olmaksızın, sırf fazilet ve sevab için yapılan ibâdet demektir

2020 Regaip Kandili mesajları (resimli, kısa, uzun, hadisli)2020 Regaip Kandili mesajları (resimli, kısa, uzun, hadisli)
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Regaip Kandili iftar saati

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