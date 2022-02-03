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Regaip Kandili mesajları ile kandilin anlamı ve önemini belirtin! 2022 Kısa, uzun, yeni ve resimli Regaip Kandili kutlama mesajları

03.02.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili'nin idrak etmesiyle birçok Müslüman üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyor. İbadet ve dualarla zenginleşen bu mübarek günde yapılması gereken ibadetlerden biri de tanıdıkları ziyaretlerde bulunmaktır. Uzakta olan eş, dost ve akrabanızın kandilini en güzel uzun, kısa ve anlamlı kandil mesajları ile kutlayabilirsiniz. Haberimizde en güzel uzun, kısa ve anlamlı mesajlara yer verdik. İşte en güzel uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları...

Regaip Kandili mesajları ile kandilin anlamı ve önemini belirtin! 2022 Kısa, uzun, yeni ve resimli Regaip Kandili kutlama mesajları

Kandil, bayram gibi özel günlerde eş, dost, akrabanın halini hatırını sormak ve kutlama mesajı atmak büyük önem taşıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'nde Müslümanlar birbirlerinin kandilini tebrik etmek için en güzel uzun, kısa ve anlamlı kandil mesajlarını araştırıyor. Salgın hastalıkların gündemde olduğu bu günlerde akrabaları uzaktan da olsa mutlu etmek için bir tuş yeterli oluyor. İşte en güzel uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları...

Eşe, dosta, akrabaya gönderilecek uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları! En güzel uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları...

EN GÜZEL UZUN, KISA VE ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…

İbadetlerle geçirilecek olan bugünde, camilerde veya evlerde namazlar kılınacak, dualar edilecek. Yılın ilk kandiline özel resimli kandil mesajları derlemesiyle dua ve iyi dilekler vatandaşların gönderilerinde yer alacak. İşte, 2022 Regaip Kandili'ne özel bugünün önemini daha iyi hissettirebileceğiniz resimli kandil mesajları için kısa ve anlamlı seçenekler....

Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

Eşe, dosta, akrabaya gönderilecek uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları! En güzel uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları...

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.

Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Eşe, dosta, akrabaya gönderilecek uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları! En güzel uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları...

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun

Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Eşe, dosta, akrabaya gönderilecek uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları! En güzel uzun, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları...

Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.


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Regaip kandili

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