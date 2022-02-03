Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Regaip Kandili gecesi tesbih ve zikirleri

Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen üç aylara girmiş bulunmaktayız. 3 Şubat gecesi yani bu gece Regaip kandili idrak edilecek. Bu mübarek Regaip kandilinde hangi zikirlerin ve tesbihlerin çekileceği vatandaşlar tarafından geniş çaplı araştırılıyor. Regaip kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihlere haberimizde geniş olarak yer verdik.

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Regaip kandilinde çekilebilecek olan zikirler sırasıyla şöyle;

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Kandil gecelerinde ve daha sonrasında tesbih çekecek olan kişilerin söyleyebileceği tesbihler sırasıyla şöyle;

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

