Regaip Kandili'nde ne oldu? Regaib Kandili nedir? Fazileti ve önemi!

Regaip Kandili Regaip Kandili anlamı ve önemi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; Hicri takvimde Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesidir. İşte Regaip Kandili ile ilgili detaylar...

REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü belirtilmektedir.

Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesinde namaz kılmak sevaptır ve bu gecenin birçok faziletli olduğu bildirilmektedir.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib Kandili'nin, Hazreti Muhammed'in babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu da söylenir.

Regaip Kandili, Kandiller zincirinin ilk halkasıdır.

Recep Ayı içerisinde bulunan Regaip Kandili'nde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.





