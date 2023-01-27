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Regaip Kandili'nde nesilden nesile devam eden asırlık gelenek! 160 yıldır aralıksız kutlanıyor

27.01.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 'Fişek Bayramı' adı verilen kutlamalar, bu yıl da gerçekleştirildi. İlçede Regaip Kandili, torpil, maytap, trakkal, havai fişek gibi patlayıcı maddeler kullanılarak kutlandı. 'Fişek Bayramı'nda torpil ve fişek almak isteyen vatandaşlar ise bakkal ve marketlerde uzun kuyruk oluşturdu. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde geleneksel hale dönüştürülen ve nesilden nesile devam eden Fişek Bayramı, 160 yıldır aralıksız kutlanıyor.

Regaip Kandili'nde nesilden nesile devam eden asırlık gelenek! 160 yıldır aralıksız kutlanıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 160 yıllık bir geçmişi olan 'Fişek Bayramı' adı verilen kutlamalar, bu yılda gerçekleştirildi. Nesilden nesile devam eden gelenek, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili akşamı, Beypazarı'nda renkli görüntülere sahne oldu. İlçe halkının 'Fişek Bayramı' diye adlandırdığı bugün de vatandaşlar kabir ziyaretlerinin ardından havanın kararmasıyla, sokaklara dökülüp, ışık saçıcı ve patlayıcı maddelerle bu geceyi kutladı.

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TORPİL VE FİŞEK ALMAK İSTEYENLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU

İlçeyi gezmeye gelenlerin şaşkın bakışları arasında kutlanan 'Fişek Bayramı'nda torpil ve fişek almak isteyek vatandaşlar, bakkal ve marketlerde uzun kuyruk oluşturdu. Beypazarı Belediyesi tarafından, Hıdırlık Tepesi'nde her yıl olduğu gibi havai fişek gösterisi yapıldı.

"BU YIL DA GELENEK BOZULMADI"

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm Beypazarlıların ve Ankaralıların Regaip Kandili'nin hayırlı olmasını dilediğini belirterek bu yıl da geleneğin bozulmadığını, Hıdırlık Tepesi'nde havai fişek gösterisi düzenlendiğini ve ilçe halkının da yapılan kutlamalara katıldığını belirtti. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili Ankara Beypazarı

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