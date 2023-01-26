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Regaip Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir? Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?

26.01.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili orucu ve nasıl niyet edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Regaip Kandili İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir. Peki, Regaip Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir? Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?

Regaip Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir? Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?

Regaip Kandili'ni dua ve ibadetler eşliğinde geçirmek isteyen Müslüman vatandaşlar Regaip Kandili orucu hakkında merak ettikleri soruları arama motorlarında sorguluyorlar. İşte Regaip Kandili orucu hakkındaki detaylar...

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili'nde ve Recep ayının 13, 14 ve 15. gün günü ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar faziletlidir.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed, “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” demiştir.

REGAİP KANDİLİNDE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili'nde oruca ‘Allah’ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya’ diyerek niyet edilebilir.

oruç hurma

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

A1

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

dua

İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.

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Oruç Regaip kandili

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