Regaip Kandili ne yapılır, hangi dua okunur, nasıl ibadet edilir?

Hicri takvime göre üç aylar başladı ve Regaip Kandili miladi takvime göre bu akşama denk geliyor. Bu yüzden pek çok kişi Regaip Kandili ne yapılır, nasıl ibadet edilir merak ediyor?.. Regaip Kandili’ni hayırlı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için bugün yapılabilecek ibadetleri ve Regaip Kandili duasını haberimizde paylaştık...
Bu kandil için özel bir ibadet olmamakla beraber nafile namazı kılınabilir ve dua okunabilir. Çok çeşitli nafizle namazları mevcuttur ki mübarek üç aylar için genellikle tesbih namazı ile hacet namazının kılınması sağlık verilir.
Tesbih namazı dört rek‘at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için tesbih namazı kılmaya niyet edilerek namaza başlanır.
übhâneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’ denilir.
Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek‘atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek‘ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek‘at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.
REGAİB KANDİLİ DUASI
Regaip Kandili’nde nafile namazı kılıp, sevdikleriniz ve yakınlarınız için arzu ettiğiniz şekilde dua edebilirsiniz. Yine de yardımcı olması bir dua metnine ihtiyaç duyuyorsanız aşağıdaki Regaip Kandili duasından faudalanabilirisniz.
"Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed.
Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle
Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!
Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!
Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!
Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!
Cümlemize vicdan genişliği lutfet! Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allahım! Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle. Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!"