Regaip Kandili ne yapılır, hangi dua okunur, nasıl ibadet edilir?

Hicri takvime göre üç aylar başladı ve Regaip Kandili miladi takvime göre bu akşama denk geliyor. Bu yüzden pek çok kişi Regaip Kandili ne yapılır, nasıl ibadet edilir merak ediyor?.. Regaip Kandili’ni hayırlı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için bugün yapılabilecek ibadetleri ve Regaip Kandili duasını haberimizde paylaştık...

REGAİP KANDİLİ NE YAPILIR?

Bu kandil için özel bir ibadet olmamakla beraber nafile namazı kılınabilir ve dua okunabilir. Çok çeşitli nafizle namazları mevcuttur ki mübarek üç aylar için genellikle tesbih namazı ile hacet namazının kılınması sağlık verilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı dört rek‘at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için tesbih namazı kılmaya niyet edilerek namaza başlanır.

übhâneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’ denilir.

Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek‘atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek‘ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek‘at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.