Regaip kandili ve Ramazan bayramının idrak ettiği tarihlerin, İslam dünyası için büyük önemi bulunuyor. Üç aylar ve Regaip kandili ocak ayı içerisinde idrak edecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Peki Regaip Kandili ne zaman? İşte 2023 Regaip kandili, Ramazan bayramı dini günler takvimi!
Regaip Kandili 26 Ocak tarihine denk geliyor. Miraç Kandili 27 Şubat, Berat Kandili ise 17 Mart’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı