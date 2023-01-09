Regaip kandili ve Ramazan bayramının idrak ettiği tarihlerin, İslam dünyası için büyük önemi bulunuyor. Üç aylar ve Regaip kandili ocak ayı içerisinde idrak edecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Peki Regaip Kandili ne zaman? İşte 2023 Regaip kandili, Ramazan bayramı dini günler takvimi!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili 26 Ocak tarihine denk geliyor. Miraç Kandili 27 Şubat, Berat Kandili ise 17 Mart’ta idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

