Regaip Kandili, sene içerisinde kutlanan mübarek geceler arasında yer alır. Kandiller, her Müslüman için kutsal kabul edilir. Allah katında duaların kabul edileceğine inanılan, ibadetlerin her geceden daha hayırlı sayıldığı gecelere kandil gecesi denir. Müslümanlar, böyle gecelerde daha fazla ibadet eder. Allah katında kabul görebilmek için çeşitli ibadetlerde bulunur. Peki öyleyse bu kutsal gecelerden biri olan Regaip Kandili nedir? Neden kutlanır? Regaip Kandilinin fazileti nedir? İşte sizin için detaylı olarak Regaip Kandili hakkında bilgiler... Regaip Ne Demek? Regaip Kandili Ne Demek? Regaip kelimesi ''ragibe'' kelimesinin çoğul halidir. Ragibe, kendisine rağbet edilen anlamına gelir. Regaip kelimesi ise, bir şeyi arzulamak, istemek anlamına gelir. İstenilen şeye meyletmek ve onun için çabalamak anlamları da vardır. Aynı zamanda dini kullanımda da; Recep ayının ilk cuması olan Hz. Muhammed'in ana rahmine düştüğü gece için kullanılır. Regaip Kandili anlamı buradan gelir. Regaip Kandili peygamberimizin doğumu ile önemli bir gecedir. Aynı zamanda Regaip Kandili önemi mübarek üç ayların başlangıcı olmasından gelir. Üç ayların başladığını tüm İslam alemine haber veren kandil Regaip Kandilidir. Regaip Kandili sohbeti gibi çeşitli aktivitelerle günün anlam ve önemi müminlerle paylaşılır.

Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandili Hangi Gün? Regaip Kandili üç ayların habercisi olan kandildir. Bundan dolayı üç aylardan ilki olan Recep ayının içerisinde kabul edilir. Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayı mübarek bir aydır. Bu ayın ilk perşembe gecesi de Regaip Kandili olarak kabul edilir. Regaip gecesi, hem üç ayların habercisi olmasıyla hem de mübarek cuma gecesi olmasıyla önemlidir. Regaip Kandili fazileti ile Allah için pek çok ibadet edilmesini gerekli kılar. Regaip Kandili Niçin Kutlanır? Regaip Kandilinde Ne Oldu? Regaip Kandili, Hz. Muhammed Mustafa'nın doğumunun müjdecisidir. Bundan dolayı Müslümanlar bu geceyi mübarek bir gece olarak kutlar. Sıradan bir geceymiş gibi ibadet edilmez. Normalden daha fazla ibadet edilir. Regaip Kandili sevapları normalden daha hayırlıdır. Bundan dolayı ibadet etmek bin geceden daha hayırlı kabul edilir. Regaip Kandilinde Ne Yapılır? Regaip Kandilinde yapılacak en hayırlı şey bol bol ibadet ve dua etmektir. Gündüz ve gece boyunca çeşitli ibadetler yaparak kandil gecesi değerlendirilmelidir. Kandil gecesi ibadetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Regaip Kandilinde Okunacak Dualar Regaip gecesinde edilen her dua karşılığını bulur. Bu mübarek gecede Allah affedicidir. Bu yüzden Regaip gecesinde okuyabildiğiniz her duayı okumak sevaptır. Regaip Kandili duası adında özel bir dua ise yoktur. Gerekli olan yalnızca tüm günahlardan Allah'ın bağışlayıcılığına sığınarak samimiyetle dua etmektir.

Okuyabilen kimselerin Kur-an'ı Kerim okuması da önemlidir. Allah gece boyunca yapılan her şeyi görendir. Ona gönülden inanan ve ibadet edenler ise muhakkak karşılığını alır. Her ikisini de yapamayacak olan kimseler ise televizyon aracılığıyla ya da camilerde Regaip gecesi sohbeti dinleyebilir. Sohbet esnasında edilen dualara eşlik edebilir. Bu şekilde samimiyetle ibadetini yerine getirmiş olacaktır. Regaip Kandilinde Çekilecek Tesbihler Kandillerde tesbih, yani zikir çekmek Allah'ın ve peygamberlerinin adını anmak anlamına gelir. Bu yüzden pek çok insan kandillerde tesbih çekmeyi ihmal etmez. Fiziksel yeterliliği diğer ibadetleri yerine getirmeye yetmeyen insanlar da zikir çekerek ibadet eder. İslam dininde pek çok farklı şekilde zikir çekilebilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur. Kandillerde çekilebilecek bazı zikirleri sıralayacak olursak Regaip Kandili zikirleri için şunları söyleyebiliriz: İlk olarak yalnızca Allah'ı anmak amacıyla ''Allah'' denilerek zikir çekilebilir. Tesbihin her bir taşında ''Allah'' demek yeterlidir.

Bir başka zikir ise peygamberin şefaati için çekilebilecek olandır: "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed" denilerek çekilir.

Bunun yanında tövbe için çekilebilecek tesbihlerin başında ''Estağfurullah'' diyerek çekilen zikir gelir. Zikir çekilmesinin ardından dua edilerek tüm günahlardan, ayıplardan Allah'a sığınabilmek için Regaip gecesi kutlu gecelerden biridir. Regaip Kandilinde Kaç Rekat Namaz Kılınır? Regaip Kandili ibadetlerinin başında namaz gelir. Bu gecede kılınan en yaygın namaz Hacet namazıdır. Hacet namazı, toplam 12 rekatlık bir namazdır. Bu namaz akşamla yatsı vakti arasında kılınır. Evde tek başına kılınması uygun görülen namazlar arasında yer alır. Bu nedenle Regaip Kandili namazı, camide cemaatle kılınmaz. Ancak camiye giderek yatsı namazı cemaatle kılınabilir. Ayrıca gece içerisinde Regaip Kandili vaazı verilir. Bu vaazı isteyen kimseler dinleyebilir.