Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili'nde ne oldu, neden kandil?

Üç aylardan Recep ayı içeriğinde yer alan RegaiP Kandili bugün idrak ediliyor. Kandil gününe özel ibadetlerini yapacak kişiler, bugünün önemini ve neden kandil olarak kutlandığını merak ediyor. Peki Regaip Kandili nedir?

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regâip kelimesi, Arapça bir kelimedir ve sözcük "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime anlamı olarak; herhangi arzulamak, bir şeyi istemek, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isim olarak ifade edilmektedir ve yine kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir.

Regaip gecesi denildiğinde “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” ifadesi anlaşılmaktadır. Bu önemli gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırmaktadır. Yüce Allah'ın, rahmetinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha fazla tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminler tarafından gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denmektedir.

Regaip Kandili bu sebeple"rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilmektedir ve İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilmektedir.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) bir hadisinde Regaip gecesi ile ilgili şu şekilde buyurmuştur:

"Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmemektedir. Regaip Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi." [İbn-i Asâkir]

REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Regaip Kandili, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine denk gelmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandil gecesi idrak etmektedir. Recep ayının ilk Cuma gecesi, beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir. Tüm kandil günleri gibi bir arınma, aklanma, paklanma, yunup yıkanma fırsatıdır.

Bugün ibadet, dua ve istiğfar zamanı olarak bilinmektedir. Ayrıca ahirete yatırım vaktidir. Müminler için bir fuar, bir panayır, bir çarşı; her türlü sevap ticaretinin yapıldığı bir pazar yeridir. Bir başka ifadeyle şöyle denebilir: "Ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise, ölmüş ve çatlak kalpler için de bu gecenin ehemmiyeti odur."

