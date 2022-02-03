Regaip Kandili'nin anlam ve önemi nedir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Oruç tutulur mu?

İslam alemi, kutsal kabul edilen Regaip Kandili'nde ibadet ve dua eder. Bu yıl Recep ayında 3 Şubat Perşembe gününe denk gelen Regaip Kandili idrak etti. Bu özel günde, Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı kabul edilir. İşte Regaip Kandili'nin anlam ve önemi...

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep'in ilk cuma gecesi Regaip kandilidir. Regaip Kandili'nde Allah'ın rağmet ve bağışlarının dağıtıldığına inanılır. Regaip kelimesi Kur'an'da geçmez. Bu kandil Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. "Arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelir.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili orucu tutmak isteyen Müslümanlar, sonraki gün de tutmalıdır. Regaip Kandili orucu farz değildir. Nafile bir oruç ve ibadettir.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okunmalı, Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı, aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli, Allah rızası için namaz kılmalı, geçmiş hakkında düşünülmeli, günahlar için tevbe edilmeli, sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı, dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli, hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli, akraba ziyareti yapılmalı, küsler barıştırılmalı, bize hakkı geçen insanlar aranıp sorulmalı, hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli, vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmelidir.

