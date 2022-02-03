Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi...

2022 yılında üç ayların başlamasıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında Regaip Kandili'nin önemi yer alıyor. Bilindiği üzere üç ayların ilk olan ReceP Ayı'nın ilk Cuma gecesi Regaib Kandili olarak İslam aleminde kutlanıyor. Bu mübarek günde pek çok ibadet ve dua yapılıyor. Peki Regaip Kandili'nin önemi nedir?

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlar için oldukça önemli olan üç aylardan, Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilmekte. Regaip kelimesi, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelmekte. Ayrıca hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmakta.

REGAİP KANDİLİ’NİN ANLAMI NEDİR?

Regâip gecelerinde dua etmek büyük önem taşımaktadır. Ttevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaip'in diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Aynı zamanda Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Söz konusu gün ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından oldukça önem teşkil etmektedir.

Regâip kelimesi Kur'an'da “Regaib” olarak geçmemektedir. Fakat "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği anlamda kullanılmaktadır. Terim olarak ise Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden birini ifade etmektedir. Rahmet yağan bu önemli gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılmaktadır. Diğer bir deyişle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilmektedir.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

Bazı alim ve kimseler tarafından Regaib kandili hakkında Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu söylenmektedir. İslam Ansiklopedisinde bulunan bilgilere göre; Regaip gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) Receb ayında bulunmakla beraber özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, Receb ayının ilk Perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimleri tarafından belirtilmiştir.

