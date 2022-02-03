HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi...

Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi...

03.02.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç aylar önceki gün itibariyle idrak etti. Üç aylardan ilki olan Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi yani bugün Regaip Kandili olarak müslüman alemi tarafından kutlanıyor. Rahmet yağdığı bilinen bu mübarek günün anlamı merak edilip sorgulanıyor. Peki Regaip Kandili'nin önemi nedir? İşte Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi...

Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi...

2022 yılında üç ayların başlamasıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında Regaip Kandili'nin önemi yer alıyor. Bilindiği üzere üç ayların ilk olan ReceP Ayı'nın ilk Cuma gecesi Regaib Kandili olarak İslam aleminde kutlanıyor. Bu mübarek günde pek çok ibadet ve dua yapılıyor. Peki Regaip Kandili'nin önemi nedir?

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlar için oldukça önemli olan üç aylardan, Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilmekte. Regaip kelimesi, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelmekte. Ayrıca hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmakta.

REGAİP KANDİLİ’NİN ANLAMI NEDİR?

Regâip gecelerinde dua etmek büyük önem taşımaktadır. Ttevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaip'in diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Aynı zamanda Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Söz konusu gün ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından oldukça önem teşkil etmektedir.

Regâip kelimesi Kur'an'da “Regaib” olarak geçmemektedir. Fakat "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği anlamda kullanılmaktadır. Terim olarak ise Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden birini ifade etmektedir. Rahmet yağan bu önemli gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılmaktadır. Diğer bir deyişle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilmektedir.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

Bazı alim ve kimseler tarafından Regaib kandili hakkında Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu söylenmektedir. İslam Ansiklopedisinde bulunan bilgilere göre; Regaip gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) Receb ayında bulunmakla beraber özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, Receb ayının ilk Perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimleri tarafından belirtilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Regaip Kandili nedir ve Regaip Kandili'nde ne oldu?Regaip Kandili nedir ve Regaip Kandili'nde ne oldu?
Sınırda facia! Bakan Soylu paylaştı: Donarak öldülerSınırda facia! Bakan Soylu paylaştı: Donarak öldüler
Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlılarıHer biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları
Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.