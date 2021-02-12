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Regaip Kandili tarihi 2021... Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin önemi nedir? 2021 dini günler takvimi!

12.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Regaip Kandili tarihi 2021... Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin önemi nedir? 2021 dini günler takvimi!

2021 dini günler takviminden Regaip Kandili hangi gün merak ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte ilk akla gelen günlerden birisi de Regaip Kandili oldu. 13 Şubat tarihinde idrak edilecek olan üç ayların başlamasının hemen ardından Regaip Kandili 2021 yılında hangi güne denk geliyor araştırılıyor. Peki Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili'nde nasıl dua okunur ve nasıl ibadet edilir? İşte Regaip Kandili'nin önemi...

13 Şubat'ta üç ayların başlaması ile birlikte Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek merak ediliyor. 2021 dini günler takviminden Regaip Kandili hangi gün merak ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte ilk akla gelen günlerden birisi de Regaip Kandili oldu. 13 Şubat tarihinde idrak edilecek olan üç ayların başlamasının hemen ardından Regaip Kandili 2021 yılında hangi güne denk geliyor araştırılıyor. Peki Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili'nde nasıl dua okunur ve nasıl ibadet edilir? Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen o tarih.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

2021 Regaip Kandili ne zaman olacak merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı 2021 Dini Günü Takvimi'nde yer alan bilgiye göre Regaib Kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk geliyor. 18 Şubat tarihinde tüm müslüman alemi tarafından Regaip Kandili idrak edilecek.

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REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli günler, kandiller ve bayramlardır.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. Halk dilinde "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisidir. Milletimizin “kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Tarihimizde Osmanlı padişahı II.Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

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