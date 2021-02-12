Regaip Kandili tarihi 2021... Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin önemi nedir? 2021 dini günler takvimi!

13 Şubat'ta üç ayların başlaması ile birlikte Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek merak ediliyor. 2021 dini günler takviminden Regaip Kandili hangi gün merak ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte ilk akla gelen günlerden birisi de Regaip Kandili oldu. 13 Şubat tarihinde idrak edilecek olan üç ayların başlamasının hemen ardından Regaip Kandili 2021 yılında hangi güne denk geliyor araştırılıyor. Peki Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili'nde nasıl dua okunur ve nasıl ibadet edilir? Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen o tarih.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

2021 Regaip Kandili ne zaman olacak merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı 2021 Dini Günü Takvimi'nde yer alan bilgiye göre Regaib Kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk geliyor. 18 Şubat tarihinde tüm müslüman alemi tarafından Regaip Kandili idrak edilecek.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli günler, kandiller ve bayramlardır.