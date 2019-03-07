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Regaip Kandili'nde Çamlıca Camii'ne akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii, bugün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı.

Regaip Kandili'nde Çamlıca Camii'ne akın ettiler

Yılmaz BEZGİN-Ramazan EĞRİ-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii, bugün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı. Bu akşam düzenlenen Regaip Kandili programı için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne akın etti.
Bu sabah ibatede açılan Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Akşam namazı öncesinden itibaren vatandaşlar, camiye akın etti. Bir grubun, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla camiye geldikleri görüldü. Vatandaşların caminin içi ve avlusunda hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da akşam namazından sonra Çamlıca Camii'ne geldi. Akşam namazı ile Yatsı namazı arasında camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

(FOTOĞRAF)

Regaip Kandili'nde Çamlıca Camii'ne akın ettilerRegaip Kandili'nde Çamlıca Camii'ne akın ettilerRegaip Kandili'nde Çamlıca Camii'ne akın ettilerRegaip Kandili'nde Çamlıca Camii'ne akın ettiler

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