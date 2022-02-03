Regaip Kandilinin anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmak farz mıdır?

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili idrak ediyor. Regaip Kandili, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olarak ifade ediliyor. Bu özel günde Kur-an'ı Kerim okumanın veya okuyanı dinlemenin faydası oldukça büyük. Ayrıca namaz kılmak da Regaip Kandili ibadetleri arasında yer alıyor. Regaip Kandili diğer kandillerden farklıdır çünkü hem recep ayındadır hem de cuma gününe denk gelir. Bu özel günde Allah'ın barış ve rahmet dağıttığı kabul edilir. Ayrıca bu mübarek günde oruç tutmanın da faydası büyüktür. Ancak oruç, bir gün için sayılmaz. İşte merak edilenler...

REGAİP KANDİL'İNDE NE YAPILIR?

Alimler, Regaip Kandili'nde Müslümanların dua ve tevbe etmesini, namaz kılmasını tavsiye eder. Bu özel günde Kur'an-ı Kerim okunmalı, Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı, aile bireyleriyle sohbet edilmeli, namaz kılınmalı, hayat hakkında muhasebe yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep Ayı'nın ilk cuma'sı olan Regaip Kandili için oruç tutulur. Ancak bu oruç, sonraki gün de tutulmalıdır. Regaip Kandili orucu farz değildir. Nafile bir oruç ve ibadettir. Bu özel günde yapılan ibadetler ve duaların Allah katındaki değeri büyüktür. Regaip Kandili orucu, farz olan oruç gibi niyet ile tutulur.

Regaip Kandili'nde oruç tutmakla alakalı dinimizde şu ifadeler yer almıştır, “Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Kandil gecesinde Allah için dua edilmelidir.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere”Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.”

Lâ ilâhe illallah

Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Tesbih namazı kılmak için, "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym" tesbihini ezbere bilmek gerekir. İşte tesbih namazı kılınışı:

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kez tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kez tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih okunur.

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.

