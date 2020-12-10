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Regeneron: ABD'de Trump'ın koronavirüs tedavisinde kullanılan antikor kokteylinin genel kullanımına onay verildi

10.12.2020 14:15 | Son Güncelleme:
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Regeneron: ABD'de Trump'ın koronavirüs tedavisinde kullanılan antikor kokteylinin genel kullanımına onay verildi

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Başkan Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde kullanılan deneysel antikor kokteylinin diğer hastaların tedavisinde de kullanımına acil onay verdi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Başkan Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde kullanılan deneysel ilacın hastaların tedavisinde kullanımına acil onay verdi.

Regeneron adlı bir biyoteknoloji şirketi tarafından üretilen bu ilaç, iki güçlü antikorun kokteyl olarak verilmesini içeriyor.

Yapılan ilk araştırmalar, bu ilacın hastalığın ilk evrelerinde alan hastalarda enfeksiyonu kontrol altında tuttuğunu ve hastaneye başvurma oranını azalttığını gösteriyor.

İlaç şirketi Eli Lilly'nin geliştirdiği benzer bir tedavi yöntemine de ay başında onay verilmişti.

FDA'in Regeneron'un tedavisine verdiği onay sınırlı bir kapsama sahip. Bu tedavinin, koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumunun ağırlaşması riski bulunan hastalarda kullanılması öngörülüyor.

Regeneron yaptığı açıklamada, bu kokteylin Kasım ayında yaklaşık 80 bin kişiye yetecek miktarda üretilmiş olacağını söylemişti. Bu sayının Ocak ayının ilk haftasında 200 bine, Ocak sonunda da 300 bine çıkartılması planlanıyor.

Şirket, İsviçreli ilaç üreticisi Roche ile yaptığı anlaşma kapsamında 2021 başında kokteylin üretiminin daha da artacağını belirtiyor.

Regeneron, ABD'de federal yönetimden 500 milyon dolarlık maddi kaynak aldı. İlk üretilen 300 bin dozun hastalara ücretsiz verilmesi öngörülüyor.

Koronavirüs

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