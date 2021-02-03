Regl ağrısını gidermesi faydalarından sadece biri! Karın masajı bakın hangi sorunlara çare oluyor...

Masaj terapisi insanların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Genel sağlık ve zindeliği iyileştirdiği düşünülmektedir. Kendinize bir karın masajı yapabilir veya bir bir masaj terapistine gidebilirsiniz. Günde sadece 5-10 dakika masajın ardından karın masajının etkilerinden yararlanabilirsiniz.

Hamileyseniz veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa, karın masajı yaptırmadan önce doktorunuzla konuşmalısınız. İşte karın masajının faydaları.

KABIZLIĞI GİDERİR

Karın bölgesine masaj yapmak mide kaslarınızı gevşetmeye yardımcı olabilir. Bu da sindirimi harekete geçirmeye ve kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

2016 yılında yapılan bir araştırma, karın masajının ameliyat sonrası kabızlık üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmacılar, karın masajı yaptıran kişilerin (masaj yaptırmayan kontrol grubuna kıyasla) azalmış kabızlık semptomları ve daha fazla bağırsak hareketini yaşadıklarını tespit ettiler. Esansiyel yağları masaj tedavinize dahil etmek faydaları artırabilir.

ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIR

2015'te yapılan bir çalışma, karın masajının karın boşluğunda biriken bazı aşırı sıvı semptomlarının tedavisinde etkili olduğunu buldu.