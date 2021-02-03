Regl ağrısını gidermesi faydalarından sadece biri! Karın masajı bakın hangi sorunlara çare oluyor...

Masaj terapisi insanların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Genel sağlık ve zindeliği iyileştirdiği düşünülmektedir. Kendinize bir karın masajı yapabilir veya bir bir masaj terapistine gidebilirsiniz. Günde sadece 5-10 dakika masajın ardından karın masajının etkilerinden yararlanabilirsiniz.
Hamileyseniz veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa, karın masajı yaptırmadan önce doktorunuzla konuşmalısınız. İşte karın masajının faydaları.
Karın bölgesine masaj yapmak mide kaslarınızı gevşetmeye yardımcı olabilir. Bu da sindirimi harekete geçirmeye ve kabızlığı gidermeye yardımcı olur.
2016 yılında yapılan bir araştırma, karın masajının ameliyat sonrası kabızlık üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmacılar, karın masajı yaptıran kişilerin (masaj yaptırmayan kontrol grubuna kıyasla) azalmış kabızlık semptomları ve daha fazla bağırsak hareketini yaşadıklarını tespit ettiler. Esansiyel yağları masaj tedavinize dahil etmek faydaları artırabilir.
2015'te yapılan bir çalışma, karın masajının karın boşluğunda biriken bazı aşırı sıvı semptomlarının tedavisinde etkili olduğunu buldu.
Bu çalışmada, üç gün boyunca günde iki kez 15 dakikalık karın masajı yaptıran kişilerde, algılanan abdominal şişkinlik seviyeleri daha düşüktü. Depresyon, kaygı ve esenlik seviyeleri de iyileşti.
Karın masajının ağrı, bulantı ve yorgunluk gibi diğer semptomları üzerinde bir etkisi olmadı.
2005 tarihli bir araştırma, karın masajının adet ağrısını ve krampları gidermede çok etkili olduğunu buldu. Menstrüasyondan altı gün önce günde beş dakikalık masaj yaptıran kadınlar, tedavi görmeyen kadınlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük ağrı ve kramp seviyelerine sahipti.
Ancak bu, yalnızca 85 kadının katıldığı küçük ölçekli bir çalışmaydı. Adet ağrısının tedavisi için karın masajı kullanımını desteklemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.
Rahatlamayı teşvik eder, karın kaslarını güçlendirir, fiziksel ve duygusal gerginliği serbest bırakır, kas spazmlarını serbest bırakır, karına kan akışını artırır.
Göbeğiniz açıkta olacak şekilde sırt üstü yatın.
Ellerinizi karnınızın alt kısmına koyun ve nefesinize odaklanırken ellerinizi burada tutun.
Ellerinizi yaklaşık 30 saniye ovalayarak ısıtın.
Yağ uygulayın. (Zeytinyağı olabilir.)
Tüm midenize birkaç kez saat yönünde masaj yapmak için avucunuzu kullanın.
Ardından göğüs kemiğinizin altından başlayıp kasık kemiğinizle biten karın merkez hattına masaj yapın.
Ardından parmaklarınızı göbeğinize sıkıca bastırın.
Hafif basınçla masaj yapmaya devam edin ve göbeğinizden dışarı doğru saat yönünde dönün.
Bunu 20 dakikaya kadar yapın.
Kendinize masaj yaparken rahat hissetmiyorsanız, bir masaj terapisti tarafından karnınıza masaj yaptırabilirsiniz.
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