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Regl döneminde tatlı krizi nasıl önlenir?

10.12.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regl dönemleri öncesinde veya regl dönemi sırasında tatlı ataklarının olması aslında bunlar normal çünkü bu tamamen hormonal dengeyle alakalı. Bu dönemde progesteron seviyeniz yükseliyor. Bu da insülin seviyelerini artırıyor, kan şekerini düşürüyor.

Dolayısıyla kişinin tatlı atakları daha fazla oluyor. Progesteron seviyesi ile alakalı; evli olun, bekar olun, partneriniz olsun veya olmasın her regl döneminde aslında vücudunuz sizi hamile gibi kabul eder ve döngü tekrarlanır. Dolayısıyla da kişinin hamilelik döneminde iştahının artışı tamamen bu progesteron seviyeleri ile alakalı olduğu için bu dönemde işte artışı çok normal.

Bunu hem östrojen hem progesteron ile açıklayabiliriz. Yine bu dönemde ödem olması da çok normal. Bu da tamamen yine hormonal dengeyle alakalı. O yüzden ödem yapacak besinlerden uzak durmanız gerekiyor, tuzlu besinler, hazır gıdalar, şekerli besinler, alkol gibi yiyeceklerden ve içeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Diyetisyen Gülçin Işık, regl dönemlerinde neden tatlı krizleri yaşandığını ve tatlı krizleriyle nasıl başa çıkılabileceğini sizler için anlattı.


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