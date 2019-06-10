'Regl dönemini erken bitirmek için kanınınızı vakumlamayın' uyarısı şaşkına çevirdi!

İddiaya göre ABD'de iki kadın, süpürge hortumuyla regl kanlarından kurtulmak istedi. Bunun üzerine ise uzmanlar daha fazla vaka yaşanmaması üzerine açıklamalarda bulundu.

Bir hemşire Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ''Hanımlar... Lütfen regl dönemlerinizi erken bitirmek için vakumlama yapmayın!'' derken, başka bir uzmansa konu hakkında ciddi uyarılarda bulundu.

Ladies... Please stop using your vacuum hose to end your period early. You're gonna wind up sucking out a lot more than blood! There were 2 cases of this so far this week and both women had to be admitted. Just... STOP! ???????? — Twinny ???????? (@OdesseyT99) 5 Haziran 2019

İngiliz gazete Metro.co.uk'a konuşan Jinekolog Danışmanı Dr. Alex Eskander, şöyle konuşuyor: ''Vajinanızı vakumlamanın, sürecinizi hızlandırmak ve sona erdirmek için işe yaramayacak bir yol olduğunu söylemeliyim. Regl dönemini bu şekilde durdurmak mümkün değil. Elektrikli süpürgeler kir ve bakteri dolu. Vulva bölgesine böyle bir şeyi koymak akıl alır gibi değil.

Dahası bu yöntem vajinal duvarlarda morarmalara ve rahminize ciddi şekilde zarar verebilir. Bu sadece güvensiz değil, düpedüz tehlikedir. Rahminizdeki ufak bir yırtılma anal geçit ve vajina arasındaki duvarı sökerek içeri bakteri dolmasına neden olabilir. Ani kan kaybı ve vajinanızdaki aşırı emme hissi, şoka ve bilinç kaybına neden olabilir.''