Regl kanınızın renkleri ne anlama geliyor?

Pembemsi renk

Pembemsi renkte regl kanı, düşük östrojen seviyelerini gösterebilir. Koşmayı seven biriyseniz menstruasyon kanınızın renginin açık olması için bir neden olabilir, çünkü özellikle spor yapmak, östrojen seviyelerinin düşmesine neden olabilir. Bazı çalışmalar ilerleyen yaşlarda az östrojen ve osteoporoz arasında bir bağlantı bulunduğunu gösterdiği için dikkat edilmesi gerekiyor.

Sulu

Sulu ve çok açık pembe renk besin eksikliği ya da yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. İhmal etöeyin ve hemen doktorunuza danışın.

Koyu kahverengi

Koyu kahverengi veya koyu kırmızı renk eski kanın rahminizde çok fazla durduğunu gösterebilir. Kimse bunun neden olduğunu bilmiyor, ama bu normal bir şey olarak kabul edilir.

Kalın ve pıhtılıysa

Koyu kırmızı ve pıhtılı kan akıntısı, düşük progesteron ve yüksek östrojen seviyelerine sahip olabileceğiniz anlamına gelebilir. Bu çoğu zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Bununla birlikte, pıhtıların boyutu büyükse ve bunlar çoğunluktaysa, hormonal dengesizliğiniz olduğu ya da rahim içindeki miyom olma olasılığı olabilir.