HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Regl olmak: İlk deneyim, hurafeler, tabular...

Regl olmak: İlk deneyim, hurafeler, tabular...

11.10.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahmi olan kişiler, hayatlarının ortalama toplam 6-7 senesini regl olarak geçirse de, bu doğal biyolojik olay Türkiye'de halen tabu olarak görülebiliyor. Kadınlar deneyimlerini anlatıyor:

Regl olmak: İlk deneyim, hurafeler, tabular...

https://www.youtube.com/watch?v=CO6avnecF\_c

Hakkında farklı terimler kullanılıyor: Regl olmak, adet görmek, aybaşı...

Kimisi ise kod isimlerden şaşmıyor: "Hasta oldum" ya da "Halamlar geldi."

Rahmi olan kişiler, hayatlarının ortalama toplam 6-7 senesini regl olarak geçirse de bu doğal biyolojik olay Türkiye'de halen tabu olarak görülebiliyor.

Örneğin, sağlık için kullanılması gereken hijyenik ped gibi alışverişlerde siyah poşet kullanılabiliyor; ürünü gazete kağıdına sarmak çoğu zaman yadırganmayabiliyor.

Öyle ki, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde "kirli" kelimesinin karşılığında "aybaşı durumunda bulunan (kadın)" yazıyor.

Kostüm asistanı - çizer Nergis Altunevrek, hukukçu Nesibe Kırış ve psikolojik danışman Şevval Örel, bu konudaki kendi deneyimlerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Seksolog ve cinsel sağlık iletişimci Rayka Kumru ise uzman gözüyle regl döngüsünü anlattı, doğru zannedilen yanlışları yalanladı ve regl olan kişilerin ihtiyaçları ve hakları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haber-Video: Esra Yalçınalp

Animasyonlar: Selim Büyükgüner

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
PARTNERSeda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptıSeda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptı
11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Eskişehir'de skandal! Zabıta aracında 'cinsel saldırı' iddiası

Eskişehir'de skandal! Zabıta aracında 'cinsel saldırı' iddiası

Cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı! Katil bakın kim çıktı

Cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı! Katil bakın kim çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.