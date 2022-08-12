KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. REGL SANCISINDAN KURTULUN! Adet ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısına ne iyi gelir?

REGL SANCISINDAN KURTULUN! Adet ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısına ne iyi gelir?

12.08.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adet (regl) dönemi ağrıları hemen hemen her kadının dönemsel olarak yaşadığı bir sorundur. Kimi kadınlar regl dönemini tamamen ağrısız bir şekilde atlatabiliyorken kimi kadınlarda bu durum tam tersi olarak şiddetli ağrı ve sancılar eşliğinde sürebilmketedir. Adet ağrısı yaşayan pek çok kadın internet üzerinden "Adet ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısına ne iyi gelir? şeklinde aramalar yapıyor. İşte adet döneminde dikkat edilmesi gerekenler ve regl sancısından kurtulmanın yolları...

REGL SANCISINDAN KURTULUN! Adet ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısına ne iyi gelir?

Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılır. Rahim kasılmaları sırasında rahme giden kan ve oksijen azalır böylece ağrı hissedilebilir. Rahim bu kasılmalar sırasında prostoglandin adı verilen kimyasallar ortaya çıkarır bunun sonucunda ağrı şiddetinde artmalar olabilir. Peki adet ağrısı nasıl geçer? Regl sancılarını engellemek için nelere dikkat etmeliyiz? İşte merak edilen soruların yanıtları...

sıcak su torbası

ADET AĞRISINA NE İYİ GELİR, NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mümkünse çok uzun süre ayakta kalmamalı, istirahat edilmesi gerekmektedir.

Bu dönemde su tüketiminize dikkat ederek bol bol sıvı tüketmelisiniz.

Düşük yağ, yüksek protein oranlı beslenmek prostaglendin metabolizmasını değiştirerek ağrılarınızı azaltır.

Kafein içerikli gıdalar, kahve, çay, sigara ve alkol kullanımından mümkün oldukça uzak durmalısınız.

Karın ve bel bölgesine masaj uygulamaları ağrı şikayetinin giderilmesinde etkili olabilir.

Ilık bir duş almak hem sizi hem de bedeninizi rahatlatacaktır.

Adet döneminde yediğiniz gıdaların da sancıyı tetiklediği söylenmektedir. Özellikle gaz oluşturabilecek ve sizi rahatsız edecek yiyecekleri tüketmemeye özen gösterin.

Karın, bel bölgenizi ve ayaklarınızı sıcak tutmalısınız. İnce kıyafetler giymek ve soğukta durmak rahimde kasılmalara neden olarak ağrınızı arttırabilir. Dolayısıyla sıcak su torbası kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır.

1011931_1920x1080

REGL AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYI

Regl ağrısına iyi gelen pek çok bitki çayı bulunmaktadır. Bunlardan en etkili olanlardan biri de adaçayıdır. Adaçayı kadınlar arasında adet söktürücü bitki çayı olarak da bilinir. Adaçayının rahim kaslarını uyaran ve gevşemesini sağlayan bir etkisi vardır. Bu özelliği sayesinde adaçayı düzenli kullanımda adet ağrılarınızı azaltacak ve regl dönemlerinizin rahat geçmesine yardımcı olacaktır. Adaçayını regl olduktan sonra tüketmekle beraber adet dönemi gelmeden 1-2 hafta öncesinde ara ara tüketmek daha hızlı etki edecektir.

mucizevi-bitki-adacayi_20200701084553

ADAÇAYI NASIL YAPILIR, NASIL TÜKETİLİR?

1 su bardağı suyu kaynatın. Kaynattığınız sıcak suyu french press veya bitki çay demliğinin içerisine alarak üzerine bir tutam adaçayını ekleyerek 7 dakika kadar demlenmeye bıraktıktan sonra tüketebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası... Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...
Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayınDoktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın
Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntemElektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem
Anahtar Kelimeler:
adet adet ağrısı regl adet ağrısı nasıl geçer adet ağrısı neden olur adet ağrısına ne iyi gelir adet ağrısına ne iyi gelir evde adet belirtileri regl ağrısı regl ağrısı nasıl geçer regl ağrısına ne iyi gelir regl ağrısına iyi gelen pozisyonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken hareket! "Biraz edep"

Tepki çeken hareket! "Biraz edep"

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Çürük domatesin akılalmaz faydaları var

Çürük domatesin akılalmaz faydaları var

İlginizi Çekebilir

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.