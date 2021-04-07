Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin ikizleri kocaman oldu! İşte babalarına benzeyen çocukların son hali

Oyuncu Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın 2009 yılında dünyaya gelen ikiz çocukları Televizyon programcısı Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Deniz Uğur, şimdilerde çocuklarıyla zaman geçiriyor.

DENİZ UĞUR, ÇOCUKLARIYLA SIK SIK FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Deniz Uğur'un ikizleri ve vefat eden oyuncu eşi İsmail Hakkı Sunat ile birlikteliğinden dünyaya gelen Engin Deniz adında Asperger sendromlu bir oğlu var. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından da sık sık 3 çocuğuyla pozlarını paylaşıyor.

Babaları Reha Muhtar'a benzeyen 11 yaşındaki ikizler Mina Deniz ve Poyraz'ın son halleri de yeniden gündem oldu.

