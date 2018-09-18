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Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

Oyuncu Uğur'un ikiz çocuklarının velayetini almak için eski eşi Muhtar'a açtığı davada, çocukların anneyle geçirdiği zamanın arttırılmasına ve velayetin babada kalmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Deniz Uğur'un, ikiz çocuklarının velayetini almak için eski eşi gazeteci Reha Muhtar'a açtığı davada, çocukların anneyle geçirdiği zamanın arttırılmasına ve velayetin babada kalmasına karar verildi.

İstanbul 6. Aile Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya davacı Deniz Uğur ile davalı Reha Muhtar ve tarafların avukatları katıldı.

Önceki celselerde alınan karar gereği gizli oturumda yapılan duruşmada, mahkeme Deniz Uğur’un velayetin kendisine verilmesi talebini reddetti. Velayetin baba Reha Muhtar’da kalmasına hükmeden mahkemede, çocukların anne Deniz Uğur’la geçirdiği zamanın da arttırılmasını kararlaştırdı.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Uğur, şunları söyledi:

"Reha Muhtar'ın kötü bir baba olduğunu asla söylemem. Çocuklarım neredeyse yarı yarıya bir zamanda benimle olabilecek. Bu nedenle çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Hepimizi mutlu edecek bir sonuç çıktı. Mahkeme kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bir düzenleme yaptı. Çocuklar mahkemenin bitmiş olmasına çok sevinecek. Türk adaletine teşekkür ediyorum."

Reha Muhtar da çocukları adına mahkemeye teşekkür ettiğini belirterek, "Mahkeme tarafından çocukların yararına olacak şekilde düzenleme uygun görüldü. Bu zor süreç nihayet sona erdi. Yani hem anneyle mutlu bir şekilde yaşayacaklar, hem annenin sıcaklığını, hem de babanın sıcaklığını ve güvenini hissedecekler." diye konuştu.

- Olayın geçmişi

Muhtar ile ikizlerinin annesi Uğur 2010 yılında protokol imzalayarak boşanmışlardı. Protokol gereği çocukların velayetinin 18 yaşına kadar babalarında kalmasında anlaşılmıştı. Ayrıca protokolde annenin çocuklarını istediği zaman Muhtar’ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı.

Uğur, geçtiğimiz yıl protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemiş, bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Deniz Uğur reha muhtar

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