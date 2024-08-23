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  4. Reha Muhtar yoğun bakımdayken ailede kriz çıktı! Deniz Uğur 'oğlum kaçırıldı' dedi... Nilüfer'in kızı sessizliğini bozdu

Reha Muhtar yoğun bakımdayken ailede kriz çıktı! Deniz Uğur 'oğlum kaçırıldı' dedi... Nilüfer'in kızı sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.08.2024 08:04
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Haber spikeri Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde yalısında merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Muhtar entübe edilmişti. Durumunun stabil olduğu öğrenilen ünlü ismin son olarak uyandırıldığı bilgisi paylaşıldı. Tüm bunlar yaşanırken ailede kriz çıktı. Deniz Uğur 'oğlum kaçırıldı' dedi. Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu ise sessizliğini bozdu.

MYNET-Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada son olarak ünlü ismin durumunun stabil olduğu ve uyandırıldığı öğrenildi.

Reha Muhtar yoğun bakımdayken ailede kriz çıktı. Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

nilüfer

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan şarkıcı Nilüfer ise tüm bu iddiaları yalanlamış ve 'Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır.' açıklamasını yapmıştı.

AYŞE NAZLI

SONUNDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Son olarak Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Ayşe Nazlı sözlerine, "Günlerdir yazılanları ve çizilenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz" diyerek giriş yaptı.

Ayşe Nazlı sözlerine şöyle devam etti; ''Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nilüfer Deniz Uğur Reha Muhtar
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