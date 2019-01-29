Rehabilitasyon merkezinde usule uygun hizmet verilmediği iddiası

Iğdır'da, özel bir rehabilitasyon merkezinde usule uygun hizmet verilmediği iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'sinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli basın yayın kuruluşlarında dün yer alan "Şok, Korkunç Olay, Yaşlı Bakım Merkezinde İşkence İddiası" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Geçen yıl söz konusu bakım merkezinde, bakım hizmetlerini yerine getirmediği gerekçesiyle işten çıkarılan 5 bakım personelinin çeşitli iddialarla yetkili mercilere yaptığı şikayet üzerine idari ve adli soruşturmalar başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma gereği delillerin toplanması ve şüphelilerin savunmalarının alınması için 26 Ocak 2019 tarihinde 22 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 12'si işlemlerin bitmesine müteakip aynı gün serbest bırakılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, işkence iddialarının da doğru olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımıza yönelik adli ve idari soruşturmalar kapsamında gerek kamera kayıtlarının incelenmesi, gerekse fiziki muayenelerde hastalara sistematik işkence yapıldığına dair hiçbir delil elde edilmemiş ve işkence suçu soruşturma konusu olmamıştır. Hastalara işkence yapıldığına dair iddia ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Soruşturma kapsamında yakalanan diğer 10 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

