HABER

Rehabilitasyon merkezindeki 'zimmet' iddiasında 4 sanık hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde, çalışanların harcırah ve yolluk ücretlerinin verilmediği ve işe yeni başlayan çalışanlardan bir maaşlık ücret talep edildiği iddiasıyla açılan ‘zimmet’ davasında, merkezin eski müdürünün de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Rehabilitasyon merkezindeki 'zimmet' iddiasında 4 sanık hakim karşısına çıktı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde, çalışanların harcırah ve yolluk ücretlerinin verilmediği ve işe yeni başlayan çalışanlardan bir maaşlık ücret talep edildiği iddiasıyla açılan ‘zimmet’ davasında, merkezin eski müdürünün de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ermenek'te faaliyet gösteren 168 yaşlı ve engellinin kaldığı yaklaşık 180 personelin çalıştığı Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Aziz K., geçen yıl Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Aziz K., görevli olarak gittikleri şehir dışı gezilerinde almaları gereken harcırah ve yolluk ücretlerini alamadıklarını, işe başladığında kurum müdürü Mehmet Y.'nin kendisinden bir maaş para talep ettiğini, işe başlayan istisnasız herkesten ortalama bir maaşlık ücret talep edildiğini, bu paraları Mehmet Y.'nin talimatı ile kurum çalışan Mehmet Ali B.'nin topladığını belirtti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kurumda çalışan 70 kişi, müşteki olarak ifade verdi. İşçilerin çoğu, ifadelerinde Aziz K.'nin iddialarını doğrulayarak, il dışı görevlerinde çoğunlukla harcırah almadıklarını ve kendilerinden bin 500 ila 2 bin lira arasında bağış adı altında para istendiğini öne sürdü. Soruşturma başladıktan sonra görev yaptığı kurumları değişen rehabilitasyon merkezinin eski müdürü Mehmet Y. ve eski hemşiresi Makbule G. hakkında 'zincirleme zimmet', müdür yardımcısı Öznur K. 'suçu bildirmeme ve gizleme', merkezle bağlantısı olan Engellileri Koruma Derneği Başkanı Hasan A. hakkında da 'Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan iddianame hazırlandı.
ZİMMETE 130 BİN LİRA GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI
Bazı belgelerin kağıt kıyma makinesiyle yok edildiği belirtilen iddianamede, ''Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmada kurum yetkilileri tarafından çalışanlardan istenildiği iddia edilen ve tanıkların verdiklerini iddia ettikleri para miktarının yaklaşık 130 bin lira civarında olduğunun alınan ifadelerden anlaşıldığı'' denildi.
İddianamenin Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinin ardından 4 sanığın tutuksuz yargılanmasına başlandı. Şüphelilerden Makbule G., savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Makbule G., ''İddianamede anlatılan ve 5 ayrı tarihte hesabıma yatan miktarların tamamını ben kurum personeli ve engellilerle birlikte gittiğimiz gezilerde otel ve araç görevlilerine ödedim'' dedi.
Merkezin eski müdürü Mehmet Y. de dernek tarafından kuruma alınacak aracın ücretinin yarısının bir hayırsever tarafından karşılanacağı, kalan yarısı için de para temin edilememesi üzerine idari personelle yaptıkları toplantıda bağış yapılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu; ancak kimin ne kadar bağış yaptığını bilmediğini söyledi. Kendisinin de bağış yaptığını belirten Mehmet Y., kimseye bağış yapması konusunda baskı yapmadığını öne sürdü.
Diğer şüpheliler Hasan A. ve Öznur K. de suçlamaları kabul etmedi. Duruşma müştekilerin de ifadelerinin ardından ertelendi.

​FOTOĞRAFLI

Rehabilitasyon merkezindeki 'zimmet' iddiasında 4 sanık hakim karşısına çıktı

Balıkta inanılmaz hile! Kontrol etmeden almayın Balıkta inanılmaz hile! Kontrol etmeden almayın
Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştüJokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıAğaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.