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Rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Siverek- Hilvan karakolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Bir rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan Mehmet Ali T.'nin kullandığı 34 KB 9107 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile serviste bulunan 8 öğrenci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalede bulunup, kent merkezi ve ilçelerdeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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