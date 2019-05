Rehber köpekler, artık tiyatro salonlarında sahiplerine eşlik edebilecek

Derneğin amacının rehber köpekleri görme engellilere ücretsiz teslim etmenin yanı sıra sonrasında yasal olarak ve erişilebilirlik anlamında her ihtiyaç duyduklarında yanlarında bulunmak olduğunu belirten Tunçer, "Bununla gurur duyuyoruz. Ne kadar çok farkındalık o kadar çok erişebilirlik. Sanata erişebilmek hepimiz için çok önemli. Biz de bu toplumun bir parçasıyız ve her şeye bizim de iştirak etmemiz gerekiyor. Bunu rahat bir şekilde yapabilmek çok büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Tunçer, rehber köpek Kara'nın da artık sanatsal faaliyetlere biraz daha eğilim gösterebileceğini sözlerine ekledi.

- "Umarım özel tiyatrolar hızlıca bu uygulamayı hayata geçirir"

Yaşamını rehber köpeği Tabs ile sürdüren Mustafa Keskin de İstanbul Devlet Tiyatrosu'na gönderdiğini e-maile güzel bir dönüş aldığını ve davete mutlulukla katıldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sayede Devlet Tiyatrolarına rehber köpekler de erişebilecek. Toplumda engellileri ön plana çıkarma, engellilerin olduğunu gösterme, farkındalığı artırma çabalarımızdan bir tanesi sanatta da engellilerin varlığını, var olmaları gerektiğini, var olabileceklerini göstermek. Devlet Tiyatrolarının desteğiyle bunu da gerçekleştiriyoruz. Toplumun her yerine, her ortama, her kuruma rehber köpeklerle erişebildiğimiz gibi artık Devlet Tiyatrolarına, salonlara da rehber köpeklerimizle girip oyunları izleyebileceğiz. Umarım tüm özel tiyatrolar da Devlet Tiyatrolarını örnek alarak hızlıca bu uygulamayı hayata geçirir."