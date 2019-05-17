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Rehber köpekler, artık tiyatro salonlarında sahiplerine eşlik edebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Salonlarını rehber köpeklere açarak sahiplerinin onlarla oyun izleyebilmesini sağlayan İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, engellilerin sanata erişimi konusunda bir ilke imza attı - İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Atilla Şendil: - "Bir araştırma yaptık ve onların da oyunlara girebileceğini fark ettik. Kendilerini davet ettik. İstedikleri zaman istedikleri oyunumuza gelip, oyunu izleyebilecekler" - Rehber Köpekler Derneği Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer: - "Sanata erişebilmek hepimiz için çok önemli. Biz de bu toplumun bir parçasıyız ve her şeye bizim de iştirak etmemiz gerekiyor. Bunu rahat bir şekilde yapabilmek çok büyük bir mutluluk" - Avukat Mustafa Keskin: - "Toplumun her yerine, her ortama, her kuruma rehber köpeklerle erişebildiğimiz gibi artık Devlet Tiyatrolarına, salonlara da rehber köpeklerimizle girip oyunları izleyebileceğiz"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Rehber köpeği Tabs ile tiyatro oyunu izleyip izleyemeyeceğini İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne soran görme engelli avukat Mustafa Keskin'e gelen olumlu yanıt sayesinde, artık rehber köpek sahibi görme engelli bireyler de yol arkadaşlarıyla devlet tiyatrolarının oyunlarını izleyebilecek.

Rehber Köpekler Derneği ile İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, engellilerin sanata erişimi konusunda Türkiye'de bir ilke imza attı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Dernek Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer ile rehber köpeği Kara'yı ve Mustafa Keskin ile rehber köpeği Tabs'i, Üsküdar'daki Tekel Sahnesi'nde ağırladı. Tunçer ile Kara ve Keskin ile Tabs, gündüz bir oyunun provasını, akşam da bir oyunu izledi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Atilla Şendil, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, İstanbul Devlet Tiyatrosu Basın Yayın Birimi'ne rehber köpeklerle oyun izlenip izlenemeyeceğini soran bir e-mail aldıklarını aktararak, "Bizde daha önce böyle bir uygulama yoktu, açıkçası biz de çok iyi bilmiyorduk. Bir araştırma yaptık ve onların da oyunlara girebileceğini fark ettik. Kendilerini davet ettik. Önce kendileriyle görüştük, konuştuk, rehber köpeklerimizi tanıdık." diye konuştu.

Şendil, "Türkiye'de bir ilk oluyor. İstedikleri zaman istedikleri oyunumuza gelip, oyunu izleyebilecekler. Herkes alışacak çünkü onlar da hayatın bir parçası, onların da bir sürü hakkı var, oyun seyretmek, konser izlemek gibi. Görme engelliler de rehber köpekleriyle gelip oyunları, konserleri izleyebilecekler." dedi.

- "Ne kadar çok farkındalık o kadar çok erişebilirlik"

Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün, kamunun ilk iş birliği olarak rehber köpekleri Engelliler Haftası'nda misafir ettiğini dile getirdi.

Derneğin amacının rehber köpekleri görme engellilere ücretsiz teslim etmenin yanı sıra sonrasında yasal olarak ve erişilebilirlik anlamında her ihtiyaç duyduklarında yanlarında bulunmak olduğunu belirten Tunçer, "Bununla gurur duyuyoruz. Ne kadar çok farkındalık o kadar çok erişebilirlik. Sanata erişebilmek hepimiz için çok önemli. Biz de bu toplumun bir parçasıyız ve her şeye bizim de iştirak etmemiz gerekiyor. Bunu rahat bir şekilde yapabilmek çok büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Tunçer, rehber köpek Kara'nın da artık sanatsal faaliyetlere biraz daha eğilim gösterebileceğini sözlerine ekledi.

- "Umarım özel tiyatrolar hızlıca bu uygulamayı hayata geçirir"

Yaşamını rehber köpeği Tabs ile sürdüren Mustafa Keskin de İstanbul Devlet Tiyatrosu'na gönderdiğini e-maile güzel bir dönüş aldığını ve davete mutlulukla katıldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sayede Devlet Tiyatrolarına rehber köpekler de erişebilecek. Toplumda engellileri ön plana çıkarma, engellilerin olduğunu gösterme, farkındalığı artırma çabalarımızdan bir tanesi sanatta da engellilerin varlığını, var olmaları gerektiğini, var olabileceklerini göstermek. Devlet Tiyatrolarının desteğiyle bunu da gerçekleştiriyoruz. Toplumun her yerine, her ortama, her kuruma rehber köpeklerle erişebildiğimiz gibi artık Devlet Tiyatrolarına, salonlara da rehber köpeklerimizle girip oyunları izleyebileceğiz. Umarım tüm özel tiyatrolar da Devlet Tiyatrolarını örnek alarak hızlıca bu uygulamayı hayata geçirir."

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