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Rehber köpeklere yönelik farkındalık için buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Görme engellilerin toplum içerisinde kendilerine güvenini artırmak için çalışmalar yapan Rehber Köpekler Derneğince rehber köpeklerle ilgili farkındalığın artırılması amacıyla "Çay saati" etkinliği düzenlendi - Programa rehber köpekler "Kara, Bobby ve Bella" da katıldı

Görme engellilerin toplumsal yaşamda daha fazla yer edinmelerine yardımcı olmak için çalışmalar yürüten Rehber Köpekler Derneğince, rehber köpeklerle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla "Çay saati" etkinliği yapıldı.

Rehber köpeklerin sağladığı kolaylıklara, derneğin ihtiyaçlarına ve bugüne kadar yapılan çalışmalara dikkati çekmek amacıyla bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, rehber köpekler "Kara, Bobby ve Bella" da katıldı.

Dernek Başkanı Nurdeniz Tunçer, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir bir çalışma için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Derneğin faaliyetlerini destekleyenlere teşekkür eden Tunçer, "Size ihtiyacımız var çünkü dışarı çıkmak istiyoruz. 756 bin görme engelli var. Daha sosyal olmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Bobby, 8 aydır benimle beraber yürüyor"

Hakkari'de mayın patlaması sonucu görme yetisini ve sağ elini kaybeden gazi Hasan Arısoy da rehber köpeği "Bobby" ile etkinliğe katıldı.

Bobby'nin, 8 aydır kendisi ile beraber yürüdüğünü aktaran Arısoy, "Bana 'kahraman' diyorlar. Benim kahramanlarım, Rehber Köpekler Derneğinde çalışan tüm gönüllülerdir." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, bazı büyükelçi eşleri, gönüllü bakıcı aileleri ve hayvanseverler de katıldı.

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engel Nurdeniz Tuncer Rehber Köpekler Derneği

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