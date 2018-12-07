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'Rehber öğretmen, ortaokul öğrencisini dövdü' iddiasına inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:43 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, ortaokul öğrencisi Ceyhun E.'nin (13) sınıfta oturduğu sırayı değiştirmediği gerekçesiyle gönderildiği rehber öğretmen M.A.

'Rehber öğretmen, ortaokul öğrencisini dövdü' iddiasına inceleme

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, ortaokul öğrencisi Ceyhun E.'nin (13) sınıfta oturduğu sırayı değiştirmediği gerekçesiyle gönderildiği rehber öğretmen M.A. tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Darp raporu alan çocuğun ailesi, polis merkezine giderek, öğretmenden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olaya ilişkin inceleme başlatıldığı ve müfettiş görevlendirileceği belirtildi.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yavruturna Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen, iddiaya göre, 7'nci sınıf öğrencisi Ceyhun E.'den sınıfta oturduğu sıradan kalkıp, kız öğrencinin yer aldığı sıraya oturmasını istedi. Bunun üzerine Ceyhun E., sırasını değiştirmek istemediğini söyleyerek, öğretmeninin talebini kabul etmedi. Öğretmen, sözünü dinlemediğini öne sürdüğü öğrencisi Ceyhun E.'yi yaşananlar üzerine rehber öğretmen M.A.'nın yanına gönderdi. Ceyhun E., rehber öğretmen ile görüşmesi sonrası ağlayarak, eve gitti. Ceyhun E., ailesine, rehber öğretmen tarafından başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurularak, dövüldüğünü söyledi. Aile fertleri, çocuklarından yaşananları dinledikten sonra hastaneden darp raporu alıp, gittiği polis merkezinde, rehber öğretmen M.A. hakkında şikayetçi oldu.
'KAFAMA VE VÜCUDUMUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE VURDU'
Sınıfta yerini değiştirmek istediklerini ve bu teklifi kabul etmediği gerekçesiyle dövüldüğünü öne süren Ceyhun E., "Dersimize giren öğretmenim, benden sınıftaki yerimi değiştirerek, başka sırada kız arkadaşımızın oturduğu yere oturmamı istendi. Ben de gitmek istemediğimi söyledim. O öğretmenimiz beni rehber öğretmenime gönderdi. Rehber öğretmenim kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurup, beni dövdü" dedi.
'OĞLUNDAN ŞİKAYETİMİZ VAR' DİYE ARAMIŞLAR
Polise gidip, şikayetçi olduklarını belirten anne Pembe E. de "Okuldan aradılar, gelmemi istediler. 'Oğlundan şikayetimiz var' dediler. Biraz zaman geçti; oğlum ağlayarak, eve geldi. 'Beni rehber öğretmenim darbetti' dedi. Baktım, başında şişlik var. Hemen buz tedavisi uyguladık sonra da karakola gidip şikayetçi oldum. Oğlum aynı öğretmenin birkaç gün önce de kendisine vurduğunu söylemişti. Oysa ben 'Öğretmen bir öğrencisine vurmaz' diyerek önemsememiştim" diye konuştu
'ZATEN AMELİYATLIYDI'
Bir süre önce oğlunun üzerine garaj kapısı düştüğünü de dile getiren Pembe E., "Benim oğlum zaten ameliyatlı, bir süre önce üzerine garaj kapısı düştü. Ağır yaralı olarak kurtulup, tedavi gördü" diyerek, oğlunun vücudundaki ameliyat izlerini gösterdi.
Baba Ceyhan E. ise "Sonuna kadar şikayetçiyim. Bir öğretmen, öğrencisini asla dövemez" dedi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan iddialarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldığı ve müfettiş görevlendirileceği belirtildi. Rehber öğretmen M.A.'nın ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'Rehber öğretmen, ortaokul öğrencisini dövdü' iddiasına inceleme'Rehber öğretmen, ortaokul öğrencisini dövdü' iddiasına inceleme'Rehber öğretmen, ortaokul öğrencisini dövdü' iddiasına inceleme

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