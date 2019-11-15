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Rehberlik uzmanı: Ara tatilin içeriği doldurulmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:40 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulamaya koyulan ara tatil için öğrenciler, ders çalışma ve sosyal aktivitelere yönelmenin programlamasını yaparken, uzmanlar ise tatilde dengeli olmak gerektiğine dikkat çekip, öğrencileri uyardı.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulamaya koyulan ara tatil için öğrenciler, ders çalışma ve sosyal aktivitelere yönelmenin programlamasını yaparken, uzmanlar ise tatilde dengeli olmak gerektiğine dikkat çekip, öğrencileri uyardı. Ara tatilin içeriğinin doldurulması gerektiğini belirten rehberlik uzmanı Fehmi Ünal, "Tatilin tamamını ders çalışarak geçirmeyi planlayan öğrenciler ise en azından 2-3 günü kesinlikle kendilerine ayırmalı" dedi.
Eylül ayında 2019- 2020 eğitim dönemine başlayan öğrenciler, haftalardır süren ders ve sınav temposuna, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulamaya koyulan, 18- 22 Kasım'daki ilk ara tatille mola verecek. Öğrencilerden daha fazla verim almanın ve motivasyonlarını artırmanın amaçlandığı tatilde uzmanlar, dengeli olmak gerektiğine dikkat çekerek, öğrencileri uyardı. Ara tatilin doldurulması gerektiğini söyleyen rehberlik uzmanı Fehmi Ünal, "Eğitimdeki durma zamanında öğrencilerimiz eksiklerini kapatırsa daha iyi yol alabilirler. Son birkaç günde ise sosyal aktivitelere yönelmek önemli. Tatilin tamamını ders çalışarak geçirmeyi planlayan öğrenciler için en azından 2- 3 günü kesinlikle kendilerine ayırmaları gerekiyor. Bu dönemde öğrenciler akıl oyunları üzerinde çalışmalar yapabilir. Bu program ilk kez uygulanıyor ve uyum süreci zaman alacak. Eksikler yer yer zamanla giderilecektir. Havalar da çok iyi gittiği için öğrencilerin kültür çalışmaları ön plana çıkıyor" diye konuştu.
'UYKU DÜZENİNİN BOZULMAMASI ÖNEMLİ'
Tatil formatının ilk kez uygulanacağını dile getiren rehberlik uzmanı Ünal, "Bu tatil ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan 180 farklı proje var. Bu projeler gezi, sağlık, çevre, kültür çalışması gibi farklı konulardan oluşuyor. Sınava hazırlanan 8'inci sınıf ve 12'nci sınıflarımızın bu haftayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu öğrenci gruplarının günlük planlamalar yaparak deneme testlerini çözmeye devam etmeleri ve eksiklerini kapatmaları şart. Bunun dışında küçük sınıflar için, daha çok kendi bulunduğu çevrelerdeki sosyal aktivitelere yönlenmelerini öneriyoruz. Öğrencilerimiz bu dönemde eksiklerini kapatabilirler. Uyku düzeninin bozulmaması oldukça önemli. Erken uyanıp gününü iyi bir şekilde değerlendirmeliler. Son birkaç günde de gezi ve sinema gibi aktivitelerde bulunulabilir. 12'ler ise yoğun tempolarına muhtemelen devam edeceklerdir" dedi.

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