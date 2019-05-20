Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu

Çilesiz, olay yerine gelen polislere, şüphelinin gece gelip çevreye tabancayla rastgele ateş açtığını, daha sonra başına silah dayayıp hapis cezası nedeniyle arandığını belirterek kendisini saklamasını istediğini söyledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tamirci dükkanı bulunan Ali Çilesiz, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak tabancayla çevreye rastgele ateş açıp iş yerine giren bir kişinin olduğunu bildirdi.

Tüm uyarılara rağmen içeriden yanıt gelmeyince ekipler operasyon düzenledi.

Kapıyı "koçbaşı" ile kırıp içeriye giren ekipler, şüphelinin silahla vurulmuş halde olduğunu gördü.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şüphelinin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

İş yeri sahibi Ali Çilesiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece iş yerinde alkol aldığını, bu sırada silah sesi duyması üzerine dışarıya çıktığında şüphelinin başına tabancayı dayayıp kendisini rehin aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bana, 20 yıl hapis cezası olduğunu söyleyip 'Beni polislere teslim edersen seni ve çocuklarını öldürürüm.' diyerek tehdit etti. Ben de alttan alıp durumu idare etmeye çalıştım. O sızıp uyuyakalınca iş yerinin kepengini indirip dışarıdaki aracıma bindim. Ben de uyuyakalmıştım. Sabah uyanınca polislere haber verip birlikte iş yerimi açtık."

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

