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Rehine Japon gazeteci için umut

24.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Üç yıl önce Suriye’de kaçırılan Japon gazeteci Yasuda’nın serbest bırakılarak Türkiye’ye getirildiği öne sürüldü.

Gazetecinin serbest kalmasında Türkiye ve Katar’ın rol oynadığı iddia ediliyor.Üç yıl önce Suriye'de kaçırılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakılmış olabileceği açıklandı. Katar'ın, Yasuda'nın Türkiye'ye getirildiği bilgisini kendilerine aktardığını söyleyen Japonya'nın hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, bu bilgilerin doğruluğunu araştırdıklarını belirtti.

Şu anda Antakya'da bir göçmen bürosunda bulunan kişinin kimliğini teyit etmeye çalıştıklarını ifade eden sözcü, "söz konusu kişinin Jumpei Yasuda olması ihtimali oldukça yüksek” diye konuştu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de "gelen haberler üzerine rahatladığını” ve "hükümetin serbest bırakılan kişinin gazeteci Yasuda olduğunu bir an önce teyit etmesini umduğunu” söyledi.

Serbest kalmasında Türkiye rol oynadı iddiası

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Japon gazetecinin serbest bırakılmasında Katar ve Türkiye'nin rol oynadığını ve gazetecinin serbest kalması için fidye ödenmiş olabileceğini açıkladı. Gazeteciyi kaçıranların, "Suriyeli olmayan ve Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen bir başka örgüte" verildiği ve en son İdlib yakınlarında tutulduğu belirtildi.

44 yaşındaki gazeteci, 2015 yılının Haziran ayında Türkiye üzerinden giriş yaptığı Suriye'nin kuzeyinde kaçırılmıştı. Serbest çalışan gazetecinin El Nusra bağlantılı bir grup tarafından kaçırılmış olduğu sanılıyor. Geçen yaz Yasuda'nın ve İtalyan gazeteci Alessandro Sandrini'nin kurtarılmaları için çağrıda bulundukları videolar yayınlanmıştı.

dpa,AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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