Rehine krizi yaşanmıştı! Apple'dan Amsterdam açıklaması

Apple, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Apple Store'da yaşanan ve saatler süren bir rehine krizi nedeniyle endişeli anlar yaşadı. Yerel polisi alarma geçiren olayda, yerel saatle 18.00 sularında Apple mağazasına giren silahlı soyguncu mağazada bulunan en az 1 kişiyi rehin almıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, rehine krizinin yerel saatle 22.30 sularında sona erdiği duyurulmuş, saldırganın mağazadan koşarak kaçmaya çalıştığı sırada arabayla çarparak etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Polis, saldırganın çarpmanın etkisi ile yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Apple ise yaşananlar hakkında bir açıklama yaptı.

ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER GÜVENDE

TechCrunch tarafından yayınlanan bir açıklamada Apple, mağazasındaki bu korkunç deneyimden sonra tüm çalışanların ve müşterilerin güvende olduğunu belirtti.

"ÇOK MİNNETTARIZ"

Bir Apple sözcüsü tarafından sağlanan açıklamada, "Yerel kolluk kuvvetlerine olağanüstü çalışmaları ve devam eden soruşturmaları için teşekkür etmek istiyoruz." ifadesi yer aldı. Ayrıca, ekiplerin ve müşterilerin hızlı bir şekilde harekete geçtiği, inanılmaz bir güç gösterdikleri belirtilerek, "Bu zorlu koşullar altında birbirlerine gösterdikleri destek ve ilgi için çok minnettarız." denildi.

