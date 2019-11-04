Rehine Krizinin Yıldönümünde ‘Amerika’ya Ölüm’ Sloganları

Tahran’daki gösterilerde İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musavi bir konuşma yaptı. Musavi, “Amerika ile mücadelemiz bağımsızlığımız, değerlerimiz, inançlarımız ve dinimize yönelik zorbalığa boyun eğmemek içindir” şeklinde konuştu. Genelkurmay Başkanı “Amerikalılar ezilmezse durdurulamayan zehirli bir akrep gibi düşmanlıklarına devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İran ve Amerika arasında gerginliğin tırmandığı bir dönemde olayların yıldönümünde Tahran’da İslam Devrimi’nin ardından “casus yuvası” olarak adlandırılan eski ABD büyükelçilik binasının bulunduğu yerde binlerce İranlı toplandı. Gösterilerde “Amerika’ya Ölüm” sloganları atıldı, ABD ve İsrail bayraklarının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın kuklası ateşe verildi.

Bundan kırk yıl önce, sertlik yanlısı öğrenciler ABD destekli Şah’ın devrilmesinden kısa bir süre sonra başkent Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’ni basmış, 52 Amerikalı'yı 444 gün boyunca rehin almıştı.

İran siyasetinde son sözü söyleyen dini lider Ayetullah Ali Hamaney de yaptığı açıklamada ABD ve İran’ın en büyük düşmanı olarak niteledi, “Düşmanla yapılacak müzakerelerin sorunlarımızı çözeceğine inananlar yüzde 100 haksız” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü: “İran barışı seçebilir”

Olayların yıldönümünde Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “İran’daki dini rejimin başarısız dış ilişkilerde piyon olarak kullanmak üzere masum sivilleri hedef almaya devam ettiği” belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, “İran bu davranışını ve diğer düşmanca tavrını değiştirmediği sürece, yaptırım uygulamaya devam edeceğiz. İran rejimi rehin alma, suikast, sabotaj, su yollarında korsancılık ve küresel petrol piyasalarına yönelik saldırılar yerine barışı seçebilir. İran halkını destekliyoruz. İran rejiminin de aynı şeyi yapma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

