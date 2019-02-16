Rehine operasyonunda şehit olan polis memuru, gözyaşlarıyla uğurlandı

Tolga YANIK/DOĞANHİSAR (Konya),(DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde eski sevgilisi Gülay A.,’yı rehin alan Çetin Kaplan'ın eve gelen polislere ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy (37), yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dilek Mahallesi İbrahim Banazlı Sokak'ta bulunan Yeşil Banaz Sitesi'nin 2'nci katındaki daireye dün silahlı birinin, balkonun demir korkuluklarından tırmanarak, girdiği ve evdeki Döndü İpek E. ile Gülay A.'yı rehin aldığı yönünde, saat 06.30 sıralarında, polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerden Mehmet Aksoy, çaldıkları kapıyı kadınlardan birinin açması üzerine içeri girdi. Bu sırada, kadınları rehin alan Çetin Kaplan, pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Evli ve 1'i kız 2 çocuk babası polis memuru Aksoy, göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Diğer polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Çetin Kaplan öldürüldü. Olay sırasında Döndü İpek E. ise bacağından yaralandı. Polis memuru Mehmet Aksoy, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu.

Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenini ardından memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesi Ayaslar Mahallesi’ne getirilen şehit polis memuru Mehmet Aksoy’un cenazesi, önce baba evine getirildi. Burada Aksoy için helallik alındı. Daha sonra ise cenaze törenin yapılacağı mahalle meydanına götürüldü. Cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Gülay Samancı ve MHP Milletvekilleri Mustafa Kalaycı ile Esin Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya İl Jandarma Komutanı Ercan Yaşin, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal’ın yanı sıra şehit polisin mesai arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Törende şehit eşi Arzu Aksoy, çocukları Aziz Ateş (9), Bade Mine'nin(6), elini bırakmadı. Şehidin çocukları babalarının şapkalarını takarak törene katıldı. Oğlunun tabutunun başına gelen baba Celal Aksoy ise uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Polis memuru Mehmet Aksoy’un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.