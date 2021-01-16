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Reichstag'a girmeye çalışan göstericiler hakkında soruşturma

16.01.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Reichstag'a girmeye çalışan göstericiler hakkında soruşturma

Berlin Polisi, Ağustos ayında korona önlemlerini protesto sırasında Reichstag binasına girmeye çalışan 40 şüpheli hakkında 34 farklı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmaların genişletilmesi bekleniyor.Almanya'da hükümetin korona politikasını protesto amacıyla dört ay önce Federal Meclis'in bulunduğu Reichstag binasına girmeye çalışan aşırı sağcı göstericilere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Berlin Polisi, Almanya Yazı İşleri Ağı'na yaptığı açıklamada şu ana kadar 40 şüpheli hakkında 34 ayrı soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Polis sözcüsü, "Şimdiye kadar kimliği tespit edilememiş olan şüpheliler hakkında yeni soruşturmalar başlatılabilir" diye konuştu. Polis sözcüsünün verdiği bilgilere göre, 18 soruşturma "ülke barışını bozma" suçlaması temelinde yürütülüyor. Soruşturmalar ayrıca kolluk güçlerinin görevini yaptırmamak için direnme, hakaret, tehdit, yasa dışı örgütlerin sembollerini kullanma, toplanma yasasını ihlal gibi suçların işlenip işlenmediği yönünde de devam ediyor.

Muhalefet partilerinden Yeşiller'in iç siyaset sözcüsü Irene Mihalic, soruşturmaların "münferit kişiler ile sınırlı kalmaması, muhtemel şebekeler üzerine yoğunlaştırılması gerektiğini" ifade etti. Mihalic, davaların bu konuda bazı bilgileri gün yüzüne çıkarmasını umduğunu söyledi. Yeşiller partili milletvekili, ABD'de beş kişinin yaşamını yitirdiği Kongre baskınına işaret ederek, "ABD'de yaşananlar burada benzeri yıkıcı planlar peşinde olanlar açısından bir deneme niteliği taşıyor" diye konuştu.

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble ABD'deki olayların ardından Reichstag binasının güvenliğinin gözden geçirileceğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Berlin'de 29 Ağustos'ta hükümetin aldığı korona tedbirlerine karşı çok sayıda gösteri düzenlenmişti. "Özgürlük ve Halk Demokrasisi İçin" sloganı ile Reichstag yakınlarında düzenlenen gösteri sırasında aralarında aşırı sağcıların bulunduğu 300 ila 400 gösterici bina önündeki barikatları aşarak Reichstag'ın merdivenlerine ulaşmış, ancak polisin müdahalesi ile göstericilerin binaya girmesi engellenmişti. Göstericilerden bazıları Alman İmparatorluğu'nun Nazi Almanyası'nda da kullanılan siyah-beyaz-kırmızı renkli bayrağını açmış, polis göstericileri dağıtarak alandan uzaklaştırmıştı.

Berlin polisinin verdiği bilgilere göre, gösteriler sırasında güvenliğin ve korona tedbirlerine uyulmasını sağlamak için yaklaşık 3 bin polis memuru görev yapmıştı. Gösterilerde, 316 kişi gözaltına alınmış, 33 polis memuru yaralanmıştı.

dpa,AFP/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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