HABER

REİNA KATLİAMI DAVASI'NDA HAKİMDEN TEPKİ: DURUŞMAYI KAPALI YAPTIK HİÇBİR ŞEY ANLATMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 21:48 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 58 sanık hakkında açılan davada, Abdulkadir Masharipov'un savunmasını yapmasıyla sanık savunmaları tamamlanmış oldu.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 58 sanık hakkında açılan davada, Abdulkadir Masharipov'un savunmasını yapmasıyla sanık savunmaları tamamlanmış oldu. Kapalı yapılan duruşmayı açan mahkeme başkanı, Abdulkadir Masharipov'u kastederek, "Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak..." diyerek tepki gösterdi.

TANIKLAR DİNLENDİ
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan davada Abdulkadir Masharipov yaklaşık 3 saat ifade verdi. Masharipov'un savunmasını tamamlamasının ardından kapalı görülen duruşmasında 3 kişi de tanık sıfatıyla dinlendi.

HAKİM: DALGA GEÇMEYİN
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, ara karar alarak kapalı olarak yapılan duruşmayı açtı. Mahkeme Başkanı duruşmayı açtıktan sonra Abdulkadir Masharipov'u kastederek, "Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak..." diyerek tepki gösterdi. Duruşmada daha sonra sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Mahkeme Başkanı, tekrar söz verdiği Abdulkadir Masharipov'a "Bir şey anlatmadın, var mı söyleyeceğin bir şey?" diye sordu. Abdulkadir Masharipov ise "Yok" diye cevap verdi. Söz alan diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
Arşiv görüntüler

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildiGökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız

Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reina katliamı davasında flaş karar!

Reina katliamı davasında flaş karar!

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda: Bugün itibarıyla görevimden çekileceğim

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda

Ankara'da 9 yıl önceki Sevgi Aslan cinayetinde 'kanlı eşarp' detayı

9 yıl önceki sır cinayette 'kanlı eşarp' detayı

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD- Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da bir kişi kazada ağır yaralandı, kızının çalıştığı hastanede öldü

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.