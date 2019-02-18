Reina katliamı davasında son dakika gelişmesi! Salon boşaltıldı

Ortaköy'de Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 39'u tutuklu 58 sanık hakkında açılan davaya bakan mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor.

10. DURUŞMA



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan 10. duruşmada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 32 tutuklu sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'ın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, 9 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı. Duruşmada yedi tercümanın da hazır bulundu.

KAPALI OTURUM TALEP EDİLDİ



Bir önceki duruşmada savunmasını hazırlaması için son kez süre verilen bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov'un avukatı Atanur Demir, kamu güvenliği, genel ahlakın gerekliliği ve olayın vehametinin de dikkate alınarak Abdulkadir Masharipov'un savunmasının alınacağı bu oturumun kapalı olarak yapılmasını talep etti. Duruşma savcısı da talebin kabul edilmesini istedi.