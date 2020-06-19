Reina katliamı davasında tahliye kararı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tahliye edildikten sonra Göç İdaresi Müdürlüğü’nde tutulan Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva ve Masharipov'un birlikte yaşadığı Tene Trore çocukları ile duruşmaya geldiler.

'PANDEMİ NEDENİYLE SAVUNMA HAZIRLAYAMADIK'



Mahkeme Başkanı Ersin Öztürk'ün, savcının mütalaasını Ocak ayında verdiğini hatırlatarak dosyayı karara çıkartmayı düşündüklerini söylemesi üzerine söz alan bazı sanık avukatları pandemi nedeniyle cezaevine gidip müvekkilleriyle görüşemediklerini, bu nedenle mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek süre talebinde bulundular. Bir sanık avukatı ise duruşmanın pandemi sonuna ertelenmesini istedi.

MASHARİPOV: SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY YOK



Savcının mütalaasına ilişkin son savunması sorulan sanık Abdulkadir Masharipov, "Söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

'HİÇBİR SUÇA KARIŞMADIK'



Sanık Abdulkadir Masharipov’un eşi sanık Zarina Nurullayeva, "Bizi bir sene önce serbest bıraktılar. Bizi Göç İdaresi'ne götürdüler. Orada yine bir sene tutuklu olduk. Önceleri yurt dışına çıkış yasağınız var, deniyordu. Bir yıl kaldık. Sonra hastaneye götürdüler. Orada polisler bekledi. Sonra bizi yine Göç İdaresi'ne götürdüler. Biz gerçekten tahliye olmadık ki...Hiçbir suça karışmadık. Biz gerçekten tahliye olmak istiyoruz. Hiçbir adalet görmedik" dedi.