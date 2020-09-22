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  4. Reina katliamı sonrası tutuklanmıştı! Doğu Türkistanlı sanık beraat etti

Reina katliamı sonrası tutuklanmıştı! Doğu Türkistanlı sanık beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınıp, tutuklanan Doğu Türkistan uyruklu Kulaıxı Yımaıer’e (51), verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını Yargıtay bozdu. Kararın ardından, yeniden yargılanan IŞİD şüphelisi Yımaıer, beraat etti.

Reina katliamı sonrası tutuklanmıştı! Doğu Türkistanlı sanık beraat etti

2017 yılında İstanbul Ortaköy'de Reina katliamını düzenleyen Abdulkadir Masharipov'un Türkiye'de görüştüğü isimlerden biri olduğu iddiasıyla iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan evli ve 6 çocuk babası Kulaxı Yımaıer, 21 Aralık 2017’de 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. S

anık Yımaıer'in avukatının kararı temyiz etmesinin ardından Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, sanığın telefonunda eksik inceleme yapıldığını ve katliamı düzenleyen Masharipov'un da görüştüğü 'Tulpar' kod adlı kişi ile görüşüp görüşmediğinin tespit edilmesini isteyerek, kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Kararının ardından yeniden Kayseri'de hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Kulaxı Yıamıer, nisan ayında görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

'IŞİD İLE HİÇBİR ALAKAM YOK'

Davanın son duruşmasında, tutuksuz sanık Kulaxı Yımaıer ile avukatı Sıracettin Eren hazır bulundu. Tercüman eşliğinde ifade veren sanık Yımaıer, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tercüman hatası ile ifade verdim. Ben suçsuzum. IŞİD ile hiçbir alakam yok" dedi.

Sanık avukatı Sıracettin Eren ise, "Müvekkilim başından beri örgütle hiçbir alakası olmadığını söylüyor. Kendisinin masum olduğu delillerle de sabittir" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Kulaxı Yımaıer'in delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

(DHA)

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