Reina Saldırganı Suçlamaları Reddetti 

İstanbul Ortaköy’deki Reina gece kulübünde 2016’nın son gecesi düzenlenen ve 39 kişinin ölümüne, 79 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırının sanığı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov mahkemede hakkındaki iddiaları reddetti.

Abdulkadir Masharipov 2017’nin ilk saatlerinde düzenlediği saldırının 16 gün sonrasında yakalanmış ve IŞİD adına hareket ettiği itirafında bulunmuştu. Cihatçı grup saldırıyı üstlenmiş ve saldırının Türkiye’nin Suriye’deki savaşa müdahalesine misilleme olduğunu kaydetmişti.

Anadolu Ajansı’na göre İstanbul’da görülen dava kapsamında tutuklu yargılanan 39 sanıktan biri olan Masharipov, saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği ilk ifadesini değiştirdi ve fotoğraflarda otomatik silah taşırken görülen kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Masharipov basını da kendisini saldırıyla ilişkilendirmekle suçladı. Özbek sanık, basında çıkan fotoğraflarda ismini görünce, kimlik belgesi olmadığı için saklandığını öne sürdü.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı ara kararda 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada 19 sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti.