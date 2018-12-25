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'Reina' saldırganının evinde parmak izi olan terör örgütü üyesi: Esnafım

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

ADANA'da, polis operasyonunda gözaltına alınan, terör örgütü El-Kaide'nin 'Suriye yapılanması'nda faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam'a üye olduğu değerlendirilen, Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, polis operasyonunda gözaltına alınan, terör örgütü El-Kaide'nin 'Suriye yapılanması'nda faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam'a üye olduğu değerlendirilen, Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Reina' saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izinin bulunduğu, kendisinin de yılbaşı gecesi terör eylemi gerçekleştirmek için ülkeye giriş yaptığı değerlendirilen A.G.'nin, sorguda suçlamaları kabul etmeyip, esnaf olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle bulunan, Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.G.'nin, 2011'de Çeçenistan'da terör örgütü El-Kaide adına faaliyet gösterdiği, 2013'te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye'ye giriş yaptığı ve 1 yıl sonra yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye'ye kısa süre için gidip, geldiği saptandı. 'Yabancı terörist' şüphesiyle 2017'de Mısır'da yakalanıp, sınır dışı edilen A.G.'nin, sahte pasaportla ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ardından Suriye'ye gidip, terör örgütü El-Kaide'nin 'Suriye yapılanması' 'Fetih El Şam Cephesi' ve 'Heyet Tahrir Şam' terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği öğrenildi. Üzerinde ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen polis ekipleri, A.G.'nin, Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına gösterdiği faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneğine dair görüntüler buldu.

'REİNA' SALDIRGANININ KALDIĞI EVDE PARMAK İZİ

Yapılan parmak izi incelemesinde; 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi eğlence merkezi 'Reina'ya düzenlenen, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin de yaralandığı saldırıda tutuklanan, Tacikistan asıllı Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kaldığı adreste tespit edilen parmak izlerinden birinin A.G.'ye ait olduğu tespit edildi. A.G.'nin, yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'ye gelmiş olabileceği değerlendirildi. A.G., sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılarak, tutuklandı.

'ESNAFIM'

A.G.'nin, emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, esnaf olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. A.G.'nin, Adana'dan İstanbul'a, buradan da Avrupa'ya gitmeyi planladığı belirtildi. A.G.'nin üzerinde ele geçirilen cep telefonu ile hafıza kartı ise inceleniyor.

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