HABER

Reina saldırısı davasında 19 sanığa tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 23:22 | Son Güncelleme

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.
Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda görüldü. Duruşmada Abdulkadir Masharipov ilk kez ifade verdi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada Masharipov’un avukatı, müvekkilinin savunmasının kapalı oturumda alınmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, Masharipov’un ifadesinin izleyiciler ve basın mensupları salondan çıkarıldıktan sonra kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Kapalı oturumda savunması alınan Masharipov’un hakkındaki suçlamaları reddederek, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia ettiği öğrenildi. Masharipov’un savunmasının ardından söz alan diğer tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.
Talepleri değerlendiren mahkeme, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 39’u tutuklu 58 sanıktan 19 sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle tahliyelerine karar verdi. Tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Duruşmada yakalamalı sanık Firuze Kasım’ın yakalama emrinin beklenmesine hükmedildi.
Mahkeme, aralarında Abdulkadir Masharipov, eşi Zarina Nurullayeva ile dini nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore’nın da bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 16 Mayıs tarihine ertelendi.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.