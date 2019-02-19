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Reina saldırısı davasında 19 sanık tahliye edildi

19.02.2019 03:31 | Son Güncelleme

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıya ilişkin davada ara karar açıklandı. 58 sanıktan 19'unun tahliyesine karar verildi, tutuklu sanık sayısı 20'ye indi.

Reina saldırısı davasında 19 sanık tahliye edildi

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıya ilişkin davada ara karar açıklandı. 58 sanıktan 19'unun tahliyesine karar verildi, tutuklu sanık sayısı 20'ye indi.

1 Ocak 2017'de eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın duruşması, pazartesi günü Silivri'de devam etti.

39'u tutuklu 58 sanıklı davada, 19 tutuklu daha, "üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunmaması" nedeniyle tahliye edildi.

Yurt dışına çıkış yasağı konan sanıkların tutuksuz yargılanmalarına devam edilecek.

Saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov, eşi Zarina Nurullayeva ile imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore'nın da aralarında bulunduğu 20 sanık tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.

Bir sonraki duruşma tarihi 16 Mayıs.

Abdulkadir Masharipov hakkında bilinenler

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