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Reina saldırısıyla bağlantılı kişi Kırgızistan’da yakalandı

10.12.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan’da, 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilen 39 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı Reina saldırısına karıştığı düşünülen bir zanlının yakalandığı bildirildi.

Reina saldırısıyla bağlantılı kişi Kırgızistan’da yakalandı

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 8 Aralık’taki terörle mücadele eylemleri kapsamında başkent Bişkek’te terör faaliyetleri düzenlemek şüphesiyle M.Ş.P. isimli 1 kişinin yakalandığı belirtildi.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 70 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Yakalanan zanlının, 2017’de İstanbul’daki Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen ve 18 ülkeden 39 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı saldırıyla bağlantılı olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Zanlının duruşma öncesi gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan
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