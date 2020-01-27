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Reina'daki terör saldırısı davasında savcılık, Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Reina'daki terör saldırısı davasında savcılık, Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
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27.01.2020 13:25 |
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Reina'daki terör saldırısı davasında savcılık, Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
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