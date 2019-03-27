SATUK TOPALOĞLU - Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan ve Reina saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen Akhmed Gaituikev hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.
Reina saldırısı sanığı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen tutuklu Akhmed Gaituikev hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından, Gaituikev için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise iki kez olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, Gaituikev'in 2011 yıllarında Çeçenistan'da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013 yılında Çeçenistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, 2014 yılında terör örgütü adına faaliyet göstermek amacıyla Suriye'ye kısa bir süre gidip geldiği aktarıldı.
İddianamede, sanığın, yürütmüş olduğu örgütsel faaliyetlerde "Musa" kod adını kullandığının tespit edildiği ve yakalandığı sırada üzerinden İbrahim Harun adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik belgesi çıktığı anlatıldı.
Gaituikev'den elde edilen dijital malzemelerin incelenmesi sonucunda elde edilen delillere de yer verilen iddianamede, sanığın, Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğraflarının, çok sayıda EYP yapımı ve düzenekleriyle ilgili görüntülerin, şahıslara saldırı düzeneklerinin, köprülere sabotaj amaçlı EYP'li eylem fotoğraflarının, canlı bomba yeleğinin ve kimyasal madde görüntülerinin tespit edildiği aktarıldı.
- Reina saldırganının evinde parmak izi çıktı
İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Kimlik Tespit Büro Amirliğinin ekspertiz raporlarına göre, 1 Ocak 2017'de İstanbul Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un, İstanbul Başakşehir semtinde kalmış olduğu ikametinde, Gaituikev'in parmak izinin bulunduğu bilgisine yer verildi.
Sanığın başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte olduğu değerlendirilen pasaport ile 2018 ocak ayı içerisinde tekrar Türkiye'ye İstanbul üzerinden giriş yaptığı belirtilen iddianamede, "Gaituikev'in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçundan iki kez cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadesi kullanıldı.
Adana'da terör operasyonunda yakalanan Gaituikev, 24 Aralık 2018'de tutuklanmıştı.
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