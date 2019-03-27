SATUK TOPALOĞLU - Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan ve Reina saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen Akhmed Gaituikev hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Reina saldırısı sanığı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen tutuklu Akhmed Gaituikev hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından, Gaituikev için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise iki kez olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, Gaituikev'in 2011 yıllarında Çeçenistan'da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013 yılında Çeçenistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, 2014 yılında terör örgütü adına faaliyet göstermek amacıyla Suriye'ye kısa bir süre gidip geldiği aktarıldı.