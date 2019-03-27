HABER

Reina'nın "parmak izi şüphelisine" hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Adana'da terör operasyonunda yakalanan ve Reina saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen Akhmed Gaituikev hakkında, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianamede, zanlıdan elde edilen dijital malzemelerde, Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğraflarının, çok sayıda EYP yapımı ve düzenekleriyle ilgili görüntülerin, şahıslara saldırı düzeneklerinin, köprülere sabotaj amaçlı EYP'li eylem fotoğraflarının, canlı bomba yeleğinin ve kimyasal madde görüntülerinin tespit edildiği aktarıldı

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan ve Reina saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen Akhmed Gaituikev hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Reina saldırısı sanığı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen tutuklu Akhmed Gaituikev hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından, Gaituikev için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise iki kez olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, Gaituikev'in 2011 yıllarında Çeçenistan'da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013 yılında Çeçenistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, 2014 yılında terör örgütü adına faaliyet göstermek amacıyla Suriye'ye kısa bir süre gidip geldiği aktarıldı.

İddianamede, sanığın, yürütmüş olduğu örgütsel faaliyetlerde "Musa" kod adını kullandığının tespit edildiği ve yakalandığı sırada üzerinden İbrahim Harun adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik belgesi çıktığı anlatıldı.

Gaituikev'den elde edilen dijital malzemelerin incelenmesi sonucunda elde edilen delillere de yer verilen iddianamede, sanığın, Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğraflarının, çok sayıda EYP yapımı ve düzenekleriyle ilgili görüntülerin, şahıslara saldırı düzeneklerinin, köprülere sabotaj amaçlı EYP'li eylem fotoğraflarının, canlı bomba yeleğinin ve kimyasal madde görüntülerinin tespit edildiği aktarıldı.

- Reina saldırganının evinde parmak izi çıktı

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Kimlik Tespit Büro Amirliğinin ekspertiz raporlarına göre, 1 Ocak 2017'de İstanbul Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un, İstanbul Başakşehir semtinde kalmış olduğu ikametinde, Gaituikev'in parmak izinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Sanığın başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte olduğu değerlendirilen pasaport ile 2018 ocak ayı içerisinde tekrar Türkiye'ye İstanbul üzerinden giriş yaptığı belirtilen iddianamede, "Gaituikev'in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçundan iki kez cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadesi kullanıldı.

Adana'da terör operasyonunda yakalanan Gaituikev, 24 Aralık 2018'de tutuklanmıştı.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Kitap okumanın ceza yöntemi olarak kullanılması eleştirildiKitap okumanın ceza yöntemi olarak kullanılması eleştirildi
Özbek Artvinlilerle buluştuÖzbek Artvinlilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hapis istemi iddianame mahkeme reina saldırısı yabancı uyruklu tutuklu

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Terör saldırılarında ölenlerin sayısı azaldı

Sonuçlar belli oldu! 2018'de azaldı...

Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

Sokak ortasında vahşet! Kadın şoförün yüzüne sıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.