İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın oyunlarını sahneye koymak istediklerini belirterek, "Ben Reis Bey ile başlamak isterim eğer bunu başarabilirsek." dedi.

Belediyenin kültür, sanat etkinlikleriyle özellikle tiyatro alanındaki çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Döğücü, 2009'da kurulmuş bir ilçe belediyesi olarak kültür ve sanat alanındaki çalışmalara her zaman önem verdiklerini dile getirdi.

Şeyma Döğücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının İstanbul'un vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, "Mavi Kuş", "Reis Bey" ve "Aşk Bir Zamanlar (Gazale)" oyunlarının Şehir Tiyatroları repertuvarından çıkartılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Her şehrin bir kültürü vardır. Tiyatro da İstanbul'un bir kültürüdür. Bunu her fikre, her görüşe kapı açacak şekilde yapmak lazım. Orada belli görüşlerin oyunlarını sahneleyip diğerlerine set koymak İstanbul'a yakışmaz. Kimseye yakışmaz. Sanat, kültür, tiyatro, şarkı, müzik evrenseldir."